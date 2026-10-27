Con el programa La Escuela es Nuestra se han intervenido 141 mil planteles durante el ciclo escolar 2025-2026: Mario Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, mediante el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha destinado una inversión social de 47 mil 309 millones 250 mil pesos para mejorar las condiciones de los planteles públicos de educación básica y media superior durante el ciclo escolar 2025-2026, en beneficio de las comunidades escolares de todo el país.

De acuerdo con las cifras oficiales del programa, se ha atendido a 141 mil 874 escuelas, en las que más de 16.6 millones de estudiantes han recibido beneficios una o más veces. Estos resultados representan una cobertura de 76.3 por ciento de los planteles considerados en el balance nacional y reflejan el alcance de esta estrategia para fortalecer la infraestructura y los servicios educativos.

En educación básica, LEEN registra 130 mil 115 planteles beneficiados, con una inversión de 38 mil 268 millones 650 mil pesos y 13 millones 74 mil 273 estudiantes beneficiados una o más veces. Este nivel educativo concentra la mayor parte de los recursos destinados a mejorar las condiciones de las escuelas públicas y favorecer entornos adecuados para el aprendizaje.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, destacó que “La Escuela es Nuestra fortalece la participación de madres y padres de familia, docentes y comunidades escolares, al entregar los recursos de manera directa y transparente a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), responsables de decidir las mejoras prioritarias y supervisar la aplicación del presupuesto. Con este modelo, el Gobierno de México refrenda su compromiso de avanzar hacia espacios educativos dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje, con la participación de las propias comunidades escolares”.

Finalmente, se informa que por nivel de atención, los Centros de Atención Múltiple (CAM) registran mil 435 escuelas beneficiadas, con una inversión de 692 millones 250 mil pesos y 101 mil 365 estudiantes atendidos; mientras que educación inicial suma 2 mil 279 planteles, 73 mil 714 estudiantes y 552 millones 300 mil pesos de inversión. En preescolar, el programa reporta 48 mil 523 escuelas, 2 millones 40 mil 643 estudiantes y 11 mil 543 millones 550 mil pesos destinados a su atención.

En primaria, se contabilizan 46 mil 782 planteles beneficiados y 5 millones 605 mil 131 estudiantes, con una inversión de 15 mil 84 millones 50 mil pesos. En secundaria, las cifras ascienden a 31 mil 96 escuelas, 5 millones 253 mil 420 estudiantes y 10 mil 396 millones 500 mil pesos. Por su parte, la educación media superior registra 11 mil 759 planteles atendidos, 3 millones 539 mil 70 estudiantes beneficiados y una inversión de 9 mil 40 millones 600 mil pesos.

El programa la Escuela es Nuestra es encabezado por Pamela López Ruíz.