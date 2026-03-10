Aureliano Hernández Palacios, nuevo titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios, rindió la protesta de ley tras ser designado como titular de la Auditoría Superior de la Federación (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Relevo en el órgano fiscalizador — El Pleno de la Cámara de Diputados designó con 472 votos de un total de 500 sufragios y tras más de dos horas de sesión, a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo auditor Superior de la Federación (ASF), para el periodo de 2026–2034. Tras rendir protesta de ley en San Lázaro, asumirá formalmente el cargo el próximo 15 de marzo.

La sesión en la que se decidió al sucesor del aún titular de la ASF, David Colmenares, Aureliano Hernández recibió un apoyo casi unánime, mientras que los otros dos aspirantes, Luis Miguel Martínez Anzures, recibió seis votos, mientras que Elizabeth Barba Villafán recibió un sufragio, en tanto que hubo dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

Tras le designación del nuevo titular de la ASF, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, Kenia López, recibió el informe oficial en el que se expresa que “el ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes; es mayoría calificada. En virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de esta soberanía, la Cámara de Diputados, en términos del artículo 79, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara que ha designado al ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel como Auditor Superior de la Federación por un periodo de ocho años, a partir del 15 de marzo de 2026 y hasta el 14 de marzo de 2034”.

Tras conocer el resultado de la votación, Aureliano Hernández Palacios se presentó en las puertas del recinto legislativo para la protesta de ley en un acto solemne donde juró ante la el Pleno “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior de la Federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”.

El decreto debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación para oficializar la transición del cargo, con lo que el nuevo auditor Superior de la Federación deberá asumir el cargo el próximo 15 de marzo.

Aureliano Hernández, quien fue uno de los 92 aspirantes a la ASF inscritos al proceso interno convocado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se ha desempeñado como Auditor Especial de Gasto Federalizado dentro de la propia institución, lo que lo posiciona como un funcionario con conocimiento directo dentro del órgano fiscalizador.

El nuevo auditor es hijo de Fernando Hernández Palacios, exsecretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ella se desempeñaba como Jefa de Goibierno de la Ciudad de México.

