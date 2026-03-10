Entrega de agua a EU afectaría más de 300 mil hectáreas de cultivos

Agricultores del norte del país ven afectación si se acelera entrega de agua a EU de las presas que están por debajo de su nivel (Archivo)

Tratado de 1944 — Agricultores del norte del país ven un complejo escenario para los próximos cinco años el futuro en el riego en sus cultivos, ya que en medio de una crisis hídrica, con presas con menos de la mitad de su nivel, con sequía extrema y falta de lluvias, está el compromiso del Gobierno Federal para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 a Estados Unidos y entregar un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos anuales del vital líquido a Texas y saldar el déficit acumulado del ciclo anterior, por lo que ven en riesgo más de 300 mil hectáreas de cultivos.

Para agrupaciones agrícolas de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California la situación en la que se encuentran es un “perder-perder”, ya que por un lado pierden el agua para sus cultivos y a la vez, si no se entrega este recurso al vecino país, está latente la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a productos agrícolas nacionales.

En febrero pasado, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, informó que los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron un plan para que desde territorio mexicano se entregue un mínimo de 431.7 millones de metros cúbicos anuales para cubrir el adeudo del ciclo anterior que no se entregó.

Sobre este punto, la Unión Agrícola Regional del Norte (UARN) y el Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, esta última conocida también como Distrito de Riego 025, advierten que las entregas anticipadas del vital líquido y el trasvase de presas internacionales comprometen la viabilidad para más de 200,000 hectáreas de cultivo solo en la región.

A la inquietud de estos grupos se suman otros más en Chihuahua, donde se advierten de posibles protestas y tomas de infraestructura, como en la presa La Boquilla, si el agua destinada al consumo humano y riego local se prioriza para el pago a EU.

La preocupación de productores del campo y agricultores deriva en que ven una afectación al campo mexicano, toda vez que las presas desde donde se pretende enviar el agua a Texas se encuentran en niveles críticos de almacenamiento.

Presa La Boquilla en Chihuahua registra niveles del 44.6% de su nivel

NIVEL CRÍTICO

Reportes de autoridades del agua de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila aseguran que en lo que va de marzo de 2026, los niveles de almacenamiento en las principales presas del norte muestran una disparidad marcada entre los sistemas locales y las presas internacionales.

La presa internacional Falcón, en el Río Bravo, en Tamaulipas, registra un almacenamiento crítico del 13.7%, lo mismo que La Amistad, con un 21.1%. En este contexto, los bajos niveles en ambas presas complican el cumplimiento de la entrega de agua a EU, pero sin afectar el riego en la entidad si no se envía el recurso al vecino país.

En Chihuahua, el nivel es regular, con un nivel del 44.6% en la presa de La Boquilla, que presenta una ligera recuperación frente al almacenamiento del 2025, pero con la entrega de agua a EU su nivel se ubicaría en registros de crisis hídrica. En la entidad el almacenamiento actual obliga a mantener ciclos agrícolas restringidos para priorizar el consumo humano y con restricciones medidas para ciclos agrícolas.

En el caso de Nuevo León, aunque algunas presas como El Cuchillo está casi llena, los suelos de la entidad presentan un alto estrés hídrico, con lo que aumenta el riesgo de incendios forestales y evaporación del agua debido al intenso calor.

RECLAMOS

Las principales agrupaciones que han expresado que se avecina una crisis para el campo y la agricultura en el norte del país con las presiones para entregar agua a EU son Unión Agrícola Regional del Norte (UARNT), el Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas o Distrito de Riego 025, el Distrito de Riego 026 y la Asociaciones de Usuarios de Riego de Chihuahua.

El Distrito de Riego 025, presidido por Jorge Luis Martínez López, advirtió que la entrega anual de 431.7 millones de metros cúbicos del vital líquido pactado, afectará a 14,000 productores y más de 202,000 hectáreas, por lo que anticipa que más de 100 mil hectáreas dejarán de sembrarse por la falta de agua, especialmente por el carácter “anticipado” de los envíos a Texas.

La Presa intyernacional Falcón, en Tamaulipas, reporta niveles del 13.7%, lo que agravaría la situación para productores del campo si se entrega agua a Texas

El dirigente agrícola señaló que el propio tratado permite reponer los faltantes de agua dentro del ciclo quinquenal vigente, cuyo plazo concluye el 24 de octubre de 2030, por lo que no existe una urgencia técnica para adelantar volúmenes cuando aún hay margen legal para cumplir.

En la misma línea se expresó Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte (UARNT), quien resaltó que la región ya venía arrastrando una severa crisis hídrica, con riegos parciales o incompletos en los últimos 10 años, por lo que la situación se agravará con el nuevo acuerdo signado con el gobierno de Trump.

PRIORIDAD

Por su parte, la Asociaciones de Usuarios de Riego de Chihuahua, que agremia a productores en la cuenca del Río Conchos y la Presa La Boquilla, advierten que mantendrán una posición de resistencia, donde su argumento es que el agua debe priorizarse para el ciclo agrícola nacional ante la sequía extrema, antes que cubrir déficits internacionales que se dejaron de pagar.

El Distrito de Riego 026 de Tamaulipas, grupo agrícola que depende del trasvase y almacenamiento internacional del Río Bravo, teme que por la presión de EU, tanto sanciones como aranceles, acelere extracciones de las presas y dejen sus canales vacíos, lo que agravaría la situación en el campo de la zona.

Chihuahua, al ser uno los principales afluentes, con el Río Conchos, la presión para abrir la presa La Boquilla podría genera conflictos sociales, además de que la producción de nuez, alfalfa y cebolla se vería afectada.

Coahuila vería afectadas 4,500 hectáreas para producción de nogal y Nuevo León, que también depende de las presas La Amistad y El Cuchillo, con la entrega de agua compromete el riego para forrajes y ganadería, así como el abasto para zonas urbanas e industriales en temporada de sequía extrema y se afectarían 19,762 hectáreas.

La Presa La Amistad, con niveles de agua del 21.1 %

En los casos de Sonora y Baja California, cualquier ajuste en la entrega de agua del Río Colorado repercute de manera negativa en las zonas de riego en San Luis Río Colorado y Valle de Mexicali, pilares de la exportación de hortalizas.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Frente a esta situación y en busca de soluciones que no afecten al sector agrícola del norte del país y para mitigar el impacto por el cumplimiento del Tratado de 1944, el Gobierno Federal propuso algunas medidas que aún no han aceptadas por productores, que advierten que se avecina una crisis regional por la falta de agua.

Las medidas que comprenden esta propuesta la encabezan la Modernización de infraestructura, misma que tendría una inversión directa para los Distritos de Riego 025 y 026 en Tamaulipas, y reducir así pérdidas que puedan presentar por filtración y evaporación del agua mediante el entubamiento y revestimiento de canales.

Otro punto es la Implementación de sistemas de riego eficientes y nivelación de tierras en más de 300,000 hectáreas del norte para optimizar el uso de cada metro cúbico.

Se sumaría una gestión técnica binacional, a través de un plan de entregas flexible de agua basado en las condiciones hidrológicas reales, permitiendo que México liquide el déficit de forma gradual sin desabastecer el consumo humano de la región.

Asimismo, se aplicarían programas de apoyo directo a través de los lineamientos 2026 de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) para el fortalecimiento hidroagrícola, que incluye subsidios para equipamiento y rehabilitación de pozos con sistemas fotovoltaicos.

Y finalmente, se priorizaría el gasto a través del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que contempla proyectos estratégicos como el Acueducto Ciudad Victoria II y redes troncales en la región de la Laguna para liberar agua superficial para el campo.

ANTE DIPUTADOS

A pesar de haber escuchado esta propuesta, productores agrícolas del norte se han pronunciado ante Diputados para presentar sus posibles soluciones, entre ellas presentaron exhortos a la Conagua y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para implementar planes de infraestructura de emergencia ante el riesgo de “colapso por sequía excepcional”, y citando casos críticos en Coahuila y Tamaulipas.

Asimismo, representantes del Distrito de Riego 025 de Tamaulipas y otros organismos solicitaron en la Comisión de Recursos Hidráulicos en San Lázaro que se devuelva a los distritos el 100 por ciento de las cuotas de riego para mantenimiento de canales y tecnificación, buscando mitigar así las pérdidas por el agua entregada a EU.

También exigen que la nueva Ley General de Aguas incluya protecciones específicas contra trasvases internacionales que dejen sin suministro a los productores nacionales durante sequías prolongadas.

