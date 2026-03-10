Reaparecen en Senado Beltrones y Yunes linares; Adán Augusto solo pasó lista y se escabulló

Miguel Angel Yunes Linares, es recibido en la bancada de Morena en el Senado

Dos viejos conocidos de la política de pasadas administraciones, reaparecieron este martes en el Senado de la República donde tomaron posesión de sus respectivos escaños ahora ubicados en caminos y partidos diferentes uno y el otro sin partido pero con el peso político que le acompaña.

El ex priista, Manlio Fabio Beltrones, ese que lo fue todo o casi todo, desde gobernador de Sonora, varias veces senador y diputado, dirigente nacional del PRI y ahora un legislador sin partido.

El otro, un ex panista y antes ex priista, hoy senador por Morena: Miguel Ángel Yunes Linares, también ex gobernador de Veracruz, quien es suplente de su hijo, Miguel Angel Yunes Márquez, quien fue el voto decisivo que le dio entonces la mayoría calificada a Morena para aprobar la reforma judicial.

“Vine a sustituir a Miguel tres días y nada más…”, se justifica Yunes Márquez al llegar al pleno del Senado este martes.

--¿Senador, se mantiene en su postura de haber apoyado a Morena?

--Yo creo que lo importante es lo que está habiendo hoy, lo de ayer ya pasó, eso ya está en el registro de la historia, evadía

El político veracruzano participará en la discusión y aprobación de la reforma para eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios, pues su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, reasumirá funciones hasta la sesión de la próxima semana

Mientras que tras nueve meses de licencia el ex priista Manlio Fabio Beltrones Rivera, retomó su labor parlamentaria como legislador sin grupo parlamentario.

Quien también se presentó por unos instantes a los trabajos parlamentarios fue el excoordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Adán Augusto López quién tras abandonar el recinto se escabulló para evitar hablar con los representantes de los medios de comunicación.

López Hernández, evitó responder a los cuestionamientos de la prensa sobre los recientes señalamientos difundidos en medios de comunicación que lo vinculan nuevamente con presuntos grupos criminales y con supuestos negocios millonarios.

Luego de pasar lista durante la sesión, el legislador abandonó el recinto legislativo sin ofrecer declaraciones.

Apresuró el paso hacia la salida y se dirigió a la avenida Paseo de la Reforma, donde abordó un taxi para retirarse del lugar.