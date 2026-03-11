Nuevas formas de coyotaje en créditos Infonavit y Fonacot

Mejoravit ofrece supuesta gestión de créditos de Infonavit y Fonacot cerca del Monumento a la Revolución

Uno de los problema a los que aún se enfrentan organismos que ofrecen créditos a los trabajadores son los grupos de intermediarios que intentan impedir el acceso directo a los gestores oficiales, hacen pensar al derechohabiente que ellos pueden agilizar el trámite y piden a cambio hasta el 25 por ciento del préstamo.

Se trata de una forma moderna de coyotaje que está dirigida particularmente a grupos vulnerables, como ancianos o personas que se sienten inseguras al momento de enfrentar una tramitología aún cuando esta sea muy sencilla y gratuita (ver videos de Fonacot en redes al respecto).

Estos intermediarios abordan directamente a los trabajadores en las filas para entrar a los módulos de atención del Fonacot o del Infonavit.

En realidad, el trabajo de estos gestores es exactamente el mismo que, por cero pesos, realizan los facilitadores de las propias instituciones para el derechohabiente.

Estos “intermediarios” saben a quién es más fácil enganchar. Se acercan a aquella gente de la tercera edad que tiene dificultades de movilidad o que se nota insegura.

Crónica se presenta en el lugar de incógnito, aparentando que se va a hacer un trámite; cronómetro en mano, se detecta que los gestores extraoficiales aparecen y logran contactar en una hora a cinco personas, incluidas tres de la tercera edad.﻿

Solicitan algunos datos personales y documentos.﻿

Entre los requisitos que piden se encuentra el número de seguridad social, así como acceso a la cuenta de Infonavit del trabajador.

Una vez obtenida esta información, prometen gestionar créditos que van desde los 5 mil hasta los 149 mil pesos, con un tiempo estimado de aprobación de aproximadamente 20 días.﻿

Durante las conversaciones con los interesados también se menciona que existe un cobro por los servicios de gestión. En la conversación con el reportero de Crónica que va de incógnito, se recibe la expicación de que para los créditos de Infonavit se paga el 25 por ciento del monto obtenido, mientras que para los créditos de Fonacot la comisión sería del 20 por ciento.

Cabe destacar que si se realiza el trámite directamente con el organismo estatal, sin intermediarios, Infonavit no cobrará ninguna comisión, mientras por el otro lado Fonacot se tiene una no mayor a 1.9 por ciento.﻿

Las instancias estatales que realizan préstamos a los trabajadores son tajantes en señalar que los beneficiarios no deben recurrir a intermediarios.