¿Operación cicatriz con Morena?, no, pero si acercamientos rumbo al 2027: PVEM

Manuel Velasco y Adán Augusto conversando en el Senado Foto de archivo (Graciela López Herrera)

Luego de que naufragó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rechazaron que se requiere de una “operación cicartriz” pero si llamaron a abrir un proceso de diálogo y acercamientos con Morena y el gobierno federal para procesar las diferencias y recomponer la relación rumbo a las elecciones de 2027.

“No una operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, aseveró el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco

Paralelo a ello advirtieron que vigilarán que el nuevo paquete de iniciativas no intente modificar disposiciones constitucionales mediante leyes secundarias, pues de ser así recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Velasco consideró que los acercamientos con Morena deberán darse a la brevedad y sugirió que el canal institucional para iniciar el diálogo podría ser la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquezm con quien dijo, mantiene comunicación constante.

¿REVOCACION DE MANDATO?

El líder de los senadores pevemistas aseguró que aún no conocen el contenido del llamado “plan B” de la reforma electoral, que anunció la presidenta Sheinbaum --que podría presentarse la próxima semana—pero reveló que uno de los temas que se perfila como central en el nuevo paquete legislativo es la revocación de mandato, cuyo momento de aplicación todavía se discute entre 2027 o 2028.

De hecho adelantó que el PVEM respaldará ese mecanismo en los términos que proponga la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros sí vamos a apoyar la revocación de mandato como lo plantee la presidenta de México”, afirmó.

El legislador subrayó que antes de fijar una postura definitiva sobre el resto de la iniciativa, el grupo parlamentario deberá conocer el contenido completo del proyecto.

Por su parte, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, sostuvo que el partido mantendrá una postura de defensa del marco constitucional y no respaldará reformas que busquen modificar disposiciones de la Constitución a través de leyes secundarias.

Recordó que en la iniciativa anterior del Ejecutivo se planteaban cambios como la eliminación o reducción de legisladores plurinominales, ajustes al financiamiento de partidos y modificaciones a la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

“Nosotros tenemos que cuidar la Constitución y es muy claro cuáles son las cosas que requieren un cambio constitucional”, subrayó.

Melgar advirtió que, si Morena intenta incluir en leyes secundarias modificaciones que en realidad deberían realizarse mediante reformas constitucionales, el Partido Verde votará en contra y promoverá acciones legales.

En ese caso, dijo, acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise la legalidad de las reformas.

El senador recordó que en 2022 ya se intentó modificar reglas electorales mediante cambios en leyes secundarias, lo que generó controversias que terminaron en el máximo tribunal del país.

Según explicó, en ese momento la Corte invalidó diversas disposiciones por considerarlas contrarias al marco constitucional, lo que podría repetirse si se insiste en ese tipo de modificaciones.

Melgar también cuestionó el impulso de una nueva reforma electoral cuando el partido gobernante ha ganado las últimas elecciones bajo el mismo marco legal.

“¿Cuál es ese afán de cambiar las reglas del acceso al poder en este momento, cuando Morena ganó con estas reglas en 2018 y en 2024 de manera avasalladora?”, planteó.

El legislador insistió en que el Partido Verde fijará una posición definitiva hasta conocer el contenido de las iniciativas, pero reiteró que no respaldarán cambios que vulneren el equilibrio constitucional del sistema electoral.