Programa contra la desinformación del INE ‘Certeza’, permanecerá permanentemente

Certeza del INE se convierte en una herramienta permanente contra la desinformación

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el programa institucional Certeza, será permanente a partir de este día, con el fin de identificar y contrarrestar narrativas engañosas durante los procesos electorales.

A partir de ahora, Certeza fortalecerá sus funciones de monitoreo, verificación y desmentido de contenidos falsos o malintencionados, además agrega a su misión una estrategia proactiva de alfabetización digital y de prevención frente a las tácticas más comunes de manipulación digital -como los deepfakes o las imágenes fuera de contexto- para que la ciudadanía logre identificarlas y evite su propagación.

Su labor estará regida por seis principios básicos:

• Integridad informativa. Primacía de la evidencia basada en fuentes primarias oficiales, garantizando una verificabilidad trazable y replicable.

• Proactividad formativa. Intervención pedagógica permanente para empoderar a la ciudadanía, llenar vacíos informativos e “inmunizarla” contra la desinformación.

• Neutralidad activa. Imparcialidad e independencia. Aplicación de proporcionalidad editorial para respuesta de acuerdo con el nivel de riesgo e impacto.

• Ética de la enmienda. Corrección abierta y proactiva ante errores, garantizando que la rectificación logre la misma visibilidad que la publicación original.

• Apertura colaborativa. Promoción de alianzas estratégicas y política de datos abiertos.

• Transparencia. Difusión proactiva de información completa y accesible a la ciudadanía.

Certeza nació en las elecciones federales de 2017-2018, y operó en los siguientes comicios ordinarios de 2021 y 2024, así como en la elección del Poder Judicial de la Federación de 2025.