Secretaría de Hacienda coordina la visita In Situ del Grupo de Acción Financiera

Como parte del proceso de evaluación que se le realiza al estado mexicano con el fin de combatir actividades de lavado de dinero o financiamiento de actividades ilícitas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participará en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

La inauguración de estas actividades se llevo a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde participaron autoridades financieras y secretarías del país.

El Estado mexicano deberá presentar ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.

Además se expondrán los trabajos que realizan de manera coordinada las instituciones encargadas de prevenir, detectar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita así como las acciones emprendidas para fortalecer las capacidades de análisis e inteligencia financiera.

La visita in situ es una pieza fundamental para el proceso de Evaluación Mutua del GAFI, ya que permite analizar el funcionamiento del sistema nacional de una forma más directa.

Está evaluación es una muestra del compromiso del Gobierno de México para fortalecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero, la cooperación internacional y el cumplimiento de los estándares.