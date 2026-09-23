Jalisco refuerza a sus policías con más elementos y equipamiento

Jalisco fortalece la capacidad operativa de sus corporaciones de seguridad con una estrategia que combina el incremento del estado de fuerza con la incorporación de vehículos, motocicletas y equipamiento especializado para las labores de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía.

Durante la administración del Gobernador Pablo Lemus Navarro se ha reforzado la presencia de las distintas corporaciones en el territorio estatal, con una fuerza operativa que actualmente supera los 6 mil 300 elementos desplegados en diferentes áreas de seguridad.

De este contingente, 2 mil 570 integrantes pertenecen a la Policía Estatal Preventiva, encargada de realizar labores de prevención y vigilancia en los municipios de Jalisco. A ellos se suman 130 elementos de la Policía Estatal de Caminos, quienes realizan tareas de seguridad y vigilancia en las carreteras del estado.

La Policía Vial representa otro de los principales componentes de este despliegue, con mil 800 elementos que trabajan en las vialidades de Jalisco para atender las labores relacionadas con movilidad y seguridad vial.

La estrategia también contempla la participación de la Policía Estatal Penitenciaria, la Fiscalía del Estado y grupos especializados, cuyas funciones complementan las tareas de seguridad y atención a la población.

Además del personal, el fortalecimiento de las corporaciones incluye la entrega de vehículos, motocicletas y equipo especializado, con el objetivo de ampliar sus capacidades de despliegue y respuesta.

Con esta estrategia, el Gobierno de Jalisco busca contar con corporaciones con mayor presencia territorial y mejores herramientas para desarrollar labores de prevención, vigilancia y atención en carreteras, vialidades y municipios del estado.

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