Sheinbaum: 41.4% de los hogares recibe al menos un programa de gobierno (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que 41.4 por ciento de los hogares en México reportó en 2025 que al menos uno de sus integrantes recibió recursos monetarios de algún programa de gobierno, ya sea federal o estatal, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“41.4 por ciento de hogares en México reciben al menos un programa del gobierno, puede ser estatal o federal”, señaló durante su conferencia matutina de este miércoles.

La cifra representa un incremento de 16.4 puntos porcentuales frente a 2020, cuando 25 por ciento de los hogares reportaba ingresos provenientes de programas gubernamentales. El Inegi señaló que el aumento se presentó en la mayoría de las entidades del país.

Sheinbaum consideró relevante el resultado de la medición, que forma parte de un ejercicio estadístico más amplio para conocer las condiciones demográficas y socioeconómicas de la población mexicana.

Los datos del Inegi indican que los programas de gobierno constituyeron la principal fuente de ingresos no laborales considerada en la encuesta. En términos generales, la proporción de hogares donde al menos una persona recibió recursos de alguna fuente distinta al trabajo pasó de 38.5 por ciento en 2020 a 50.1 por ciento en 2025.

En esta categoría se incluyen, además de los apoyos gubernamentales, ingresos por jubilaciones o pensiones, así como recursos enviados por personas que viven en otras viviendas, dentro o fuera del país. La encuesta precisa que un mismo hogar puede registrar más de una fuente de ingresos, por lo que las categorías no son excluyentes.

Guerrero y Oaxaca, con mayor proporción de hogares beneficiarios

El alcance de los programas gubernamentales presenta diferencias importantes entre las entidades federativas. Guerrero registró la mayor proporción, con 57 por ciento de sus hogares con al menos un integrante que recibió este tipo de recursos, seguido de Oaxaca, con 56.9 por ciento, y Chiapas, con 53 por ciento.

Tabasco y la Ciudad de México se ubicaron en 48.5 por ciento. En el otro extremo, Quintana Roo registró 25.8 por ciento; Nuevo León, 28.3, y Baja California, 28.4 por ciento.

La medición también reportó un crecimiento de los hogares con ingresos provenientes de jubilaciones o pensiones, que pasaron de 13 a 16.6 por ciento entre 2020 y 2025. En contraste, disminuyó la proporción de hogares que recibieron dinero de personas residentes en otra vivienda del país, de 6.1 a 5.2 por ciento, y de quienes recibieron recursos desde el extranjero, de 5.1 a 4.7 por ciento.

Los resultados corresponden a la Encuesta Intercensal 2025, levantada por el Inegi entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de ese año, con información de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas. El ejercicio permite comparar las condiciones de la población y las viviendas con los resultados del Censo 2020.

La encuesta estimó que en 2025 México tenía 130.9 millones de habitantes. También mostró que la edad mediana de la población aumentó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, mientras el promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer descendió de 2.1 a 1.9.

Cabe señalar que los datos sobre los ingresos de los hogares forman parte de los resultados que el Inegi presentó esta semana y que serán utilizados para analizar los cambios demográficos y sociales registrados en el país durante los últimos cinco años.