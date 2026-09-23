¿Ir a la cárcel por un meme? En esto consisten las leyes contra memes y parodias que discuten en el Congreso

¿Ir a la cárcel por un meme? Leyes contra memes y parodias (Pexels)

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reforma que busca regular la difusión de contenidos digitales, incluyendo el uso de memes, parodias e imágenes generadas con inteligencia artificial que utilicen materiales protegidos por derechos de autor sin autorización.

La iniciativa planteada desde el Ejecutivo modifica la legislación actual para obligar a los proveedores de servicios de internet a retirar este tipo de publicaciones.

¿Ley aprobada en contra de los memes?

El dictamen aprobado en comisión modifica el artículo 114 Octies y adiciona el 114 Nonies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Con estos cambios se contempla obligar a las plataformas digitales a implementar políticas para suspender o terminar el servicio a usuarios que incurran en infracciones reincidentes a la propiedad intelectual.

La medida abarca imágenes, ilustraciones, videos, escritos y audios protegidos por derechos de autor que sean modificados sin licencia, incluyendo aquellos elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial.

Aunque la propuesta no prohíbe la creación de memes de manera explícita, sí establece un mecanismo expedito para remover cualquier contenido que vulnere la legislación sobre derechos de autor en la red.

¿Hay alguna sanción para quienes incumplan la norma?

Para los proveedores de servicios de internet que omitan retirar de forma expedita los contenidos infractores, o que obtengan un beneficio financiero directo al permitir su difusión, las sanciones económicas van desde mil hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a multas que oscilan entre los 117 mil pesos y más de 4.6 millones de pesos.

¿Habrá cárcel por el uso de identidades gráficas?

Respecto a las sanciones penales, se proyecta la adición del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta disposición plantea penas de tres a siete años de prisión, junto con multas de mil a 10 mil UMAs, para quien utilice, reproduzca o incorpore a escala comercial y sin autorización la identidad gráfica institucional o marcas protegidas.