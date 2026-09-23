La Liga MX cambiará para siempre: además del ascenso y descenso, la FMF perdería poder; esto dice iniciativa del Senado

Una liga más equitativa Además del regreso del ascenso y el descenso, la iniciativa del Senado contempla igualdad de oportunidades y mayor transparencia y mérito deportivo. (Cuartoscuro)

Quizá México no vaya a ser Campeón del Mundo pronto, pese al talento que actualmente hay en el conjunto nacional, véanse Julián Quiñones y Gilberto Mora, sin embargo, ha dado un avance para recuperar la competitividad del balompié nacional.

La Liga MX podría enfrentar una de las transformaciones más importantes, por no decir radicales, de los últimos años si prospera la iniciativa presentada en el Senado para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual goza del apoyo de todos los partidos políticos.

Aunque el regreso del ascenso y descenso es el punto central, la propuesta, con la firma de respaldo de todos los líderes de las bancadas en la Cámara alta, también establece nuevas reglas para las asociaciones deportivas nacionales, entre ellas la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que vería limitado su margen de decisión al tener que sujetarse a principios establecidos en la ley.

El mérito deportivo sería la regla principal

La iniciativa incorpora el mérito deportivo como uno de los principios rectores del actuar de las asociaciones deportivas nacionales y establece que, cuando exista una estructura de dos o más categorías, deberá implementarse un mecanismo permanente de ascenso y descenso.

Además, señala que el derecho a ascender, permanecer o descender deberá definirse principalmente por los resultados obtenidos en la competencia deportiva.

Las reglas ya no podrían cambiarse durante la competencia

Otro de los cambios propuestos es que las disposiciones para aplicar el ascenso y descenso tendrían que ser objetivas, claras, transparentes y públicas.

La iniciativa también establece que, una vez aprobadas, esas reglas no podrán modificarse hasta que concluya su vigencia, con el objetivo de brindar certeza a clubes y participantes.

Se prohibirían barreras de acceso

La reforma plantea que no podrán establecerse barreras injustificadas cuyo propósito o efecto sea impedir la participación de nuevos competidores o generar ventajas permanentes para quienes ya formen parte de una categoría profesional.

Con ello se busca favorecer la libre competencia dentro de las estructuras deportivas.

Más obligaciones para la FMF y otras asociaciones deportivas

La propuesta también incorpora nuevas obligaciones para las asociaciones deportivas nacionales.

Entre ellas destacan:

Prevenir y evitar conflictos de interés.

Garantizar la libre competencia y competencia económica.

Implementar de forma permanente el mecanismo de ascenso y descenso cuando existan distintas categorías.

Presentar un informe anual de actividades a la Conade y a las comisiones legislativas del Congreso.

Participar en mecanismos de rendición de cuentas cuando sean convocadas por autoridades.

El Congreso no decidiría qué equipos ascienden

La propia iniciativa aclara que el objetivo no es que el Poder Legislativo determine qué clubes deben ascender o descender ni que establezca calendarios, formatos de competencia o sistemas de puntos.

Esas decisiones seguirían correspondiendo a las asociaciones deportivas nacionales, pero ahora bajo criterios legales como el mérito deportivo, la transparencia, la libre competencia y la rendición de cuentas.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios para la Liga MX?

De aprobarse la reforma, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Las asociaciones deportivas nacionales contarían con 90 días para adecuar sus estatutos y reglamentos, mientras que el nuevo mecanismo de ascenso y descenso comenzaría a operar a partir de la primera temporada completa que inicie después de concluir ese plazo.

Iniciativa exhibe ganancias del futbol mexicano

La iniciativa sostiene que el futbol profesional representa una de las industrias deportivas más relevantes del país y expone que, de acuerdo con información presentada por la Federación Mexicana de Futbol y publicada por El Economista en mayo de 2026, la Liga MX genera un valor estimado de 13 mil millones de dólares, concentra alrededor del 60% del Producto Interno Bruto deportivo y moviliza a 250 millones de aficionados cada fin de semana.

Además, señala que el sector genera empleos e impulsa actividades relacionadas con espectáculos, turismo, transporte, producción y comercialización de equipo deportivo.

El documento argumenta que, debido a la importancia económica del futbol, su organización no puede depender únicamente de decisiones discrecionales de una competencia privada.

Añade, asimismo, que la fortaleza de una liga profesional no sólo está relacionada con los derechos de transmisión o el valor de las franquicias, sino también con la existencia de reglas que permitan a los clubes competir, desarrollarse y acceder a categorías superiores con base en el mérito deportivo.

Liga Expansión CIUDAD DE MÉXICO, 29NOVIEMBRE2023.- Aspecto del balón oficial y el trofeo para la final de la Liga Expansión MX que se disputará entre club Atltante y el Cancún F.C. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Testimonios recogidos en el Senado: ¿qué dijeron Faitelson y ex futbolistas?

Durante el conversatorio “Fuera de lugar”, organizado por el Senado, el periodista David Faitelson afirmó que la eliminación del ascenso y descenso generó una “falsa expectativa” de que la suspensión sería temporal y sostuvo que la falta de movilidad deportiva disminuye la intensidad competitiva del torneo.

Por su parte, el exfutbolista Roberto Galán de Morales aseguró que los jugadores realizaron protestas durante la primera jornada tras la suspensión del sistema y consideró que mantener el ascenso y descenso contribuye al desarrollo y maduración del futbolista profesional.

La iniciativa también recuperó intervenciones de directivos y especialistas: José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros, sostuvo que el cierre del sistema, anunciado como temporal en 2020, terminó convirtiéndose en permanente y recordó que la FIFA respalda una estructura basada en el mérito deportivo.

A su vez, Mauricio Vila Dosal presentó un análisis económico en el que comparó los ingresos promedio de un club de Liga MX con los de la Liga de Expansión y concluyó que la inversión en toda la pirámide del futbol requiere reglas claras, certeza jurídica y condiciones que incentiven la competencia.