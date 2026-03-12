Profeco emite recomendaciones para comprar pescado esta cuaresma

Mercado "La Nueva Viga"

La procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un peritaje en el mercado de mariscos “La Nueva Viga” para “Cuaresma y Semana Santa 2026″.

El programa de Verificación y Vigilancia contó con la presencia del titular de Profeco, Iván Escalante Ruíz, las subprocuradoras de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea Gózales y Gabriela Limón, quienes brindaron orientación y promovieron el uso de la báscula itinerante con el fin de verificar el peso de los productos adquiridos.

Además de realizar un recorrido por las instalaciones del mercado los representantes de la Profeco orientan a los consumidores cuando el peso no corresponde con lo adquirido.

Precio del pescado

Durante la cuaresma los pescados mas solicitados son la mojarra y el brage donde el censo arrojó que sus precios promedio son: 100.43 pesos el kilo para el caso de la mojarra y 89.86 pesos por kilo de brage.

La mojarra tuvo un mínimo de 40 pesos el kilo en el Mercado de Constitución, en Guadalajara, Jalisco y un máximo de 160 pesos el kilo en Mercado de Revolución de San Juan, en Morelia, Michoacán.

Por otro lado, el brage tuvo un mayor precio en el Mercado Independencia, en Morelia Michoacán de 140 pesos el kilo y el menor precio localizado fue de 63.92 en Hipermercado Soriana de Monterrey, Nuevo León.

Otra variedad de pescado analizada fue lisa cuyo precio promedio fue de 58.79 el kilo. Con precio máximo por kilo de 79.90 pesos en H.E.B de Reynosa, Tamaulipas y precio mínimo de 36.90 registrado en tiendas Ley ubicadas en Hermosillo, Sonora y Saltillo, Coahuila.

El informe hace un recordatorio a los consumidores señalando que el censo es realizado en todo el país, el cuál ha monitoreando 36 mil 217 productos, realizado mil 797 asesorías y 197 visitas de vigilancia.