Celebran primer aniversario de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”;

han revisado a 9.1 millones de niñas y niños

Autoridades educativas y de salud del Gobierno de México celebraron el primer aniversario de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, un programa que busca mejorar los hábitos de salud entre estudiantes de primaria en todo el país. Durante el evento se informó que, en su primer año de implementación, 9.1 millones de niñas y niños han sido revisados en más de 76 mil escuelas públicas.

La ceremonia se realizó en la Escuela Primaria España, donde se reunieron estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como funcionarios de distintas instituciones federales. Entre los asistentes destacó la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien participó en el acto junto a representantes del sector salud y del sistema educativo.

Durante el encuentro también estuvieron presentes Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional; María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); así como Alejandro Ábalos, representante de IMSS-Bienestar, entre otras autoridades.

El evento tuvo como objetivo reconocer los avances alcanzados durante el primer año de la estrategia impulsada por el Gobierno de México, la cual busca promover hábitos saludables desde la infancia, detectar problemas de salud en estudiantes y fomentar una mejor alimentación, actividad física y bienestar emocional.

Una estrategia enfocada en la salud infantil

De acuerdo con las autoridades, la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” se implementa directamente en escuelas públicas de nivel primaria mediante brigadas de salud que realizan revisiones médicas básicas a las y los estudiantes.

Estas brigadas se encargan de evaluar el peso, la talla, la salud bucal y la agudeza visual de los niños, además de brindar orientación sobre hábitos de vida saludables. La información recabada se entrega a madres y padres de familia para que, en caso de detectar algún problema de salud, puedan acudir a unidades médicas para recibir atención especializada.

Durante su participación, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que el objetivo del programa es garantizar que las niñas y los niños puedan crecer sanos y desarrollar plenamente sus capacidades.

Explicó que la estrategia busca unir dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y el derecho a la salud, con el propósito de formar una generación más saludable y con mejores oportunidades en el futuro.

Asimismo, indicó que las revisiones realizadas en las escuelas han permitido crear un registro de salud escolar, el cual servirá para dar seguimiento al estado de salud de las y los estudiantes durante su etapa educativa.

Participación de instituciones de salud

Por su parte, autoridades del sector salud señalaron que el trabajo coordinado entre instituciones ha sido clave para lograr los resultados alcanzados en el primer año del programa.

Entre las dependencias que participan se encuentran la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IMSS, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF, además de organizaciones aliadas.

El director del IMSS, Zoé Robledo, destacó el trabajo realizado por miles de enfermeras, médicos y promotores de salud que han visitado escuelas en todo el país para llevar a cabo las revisiones médicas.

Según explicó, la estrategia tiene un enfoque preventivo, ya que busca detectar a tiempo problemas como sobrepeso, obesidad, desnutrición, caries o dificultades visuales, que pueden afectar el desarrollo académico y personal de las niñas y los niños.

Además, recordó que la infancia es una etapa clave para la formación de hábitos que impactarán en la salud durante la vida adulta.

Importancia de la participación de las familias

Durante el evento también se destacó el papel de las madres y padres de familia en el cuidado de la salud de los estudiantes.

Autoridades señalaron que, una vez que se detecta algún problema de salud durante las revisiones escolares, es fundamental que las familias lleven a sus hijos a las clínicas correspondientes para recibir atención médica.

En este sentido, se explicó que el programa no sólo busca detectar problemas, sino también promover una cultura de prevención y autocuidado, tanto en las escuelas como en los hogares.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la estrategia continuará ampliándose en los próximos años con el objetivo de alcanzar a todos los estudiantes de educación básica del país.

De acuerdo con la información presentada durante el evento, todavía faltan cerca de tres millones de niñas y niños por ser evaluados, por lo que las brigadas de salud seguirán visitando escuelas en distintas regiones del país.

También se adelantó que se analiza la posibilidad de extender la estrategia a niveles educativos como secundaria y media superior, con el fin de dar continuidad a las acciones de prevención en la salud de los estudiantes.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca fortalecer la relación entre educación y bienestar, con la meta de que las nuevas generaciones crezcan sanas, fuertes y con mejores oportunidades para su futuro.