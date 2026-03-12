CNDH emite recomendación de violaciones graves a marina a causa de una desaparición forzada

CDNH CIUDAD DE MÉXICO 18SEPTIEMBRE2025.- Se realizó una protesta frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para exigir a las autoridades el esclarecimiento del presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Esto por parte de integrantes del Núcleo de solicitantes de vivienda “Movimiento sin Techo ”. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 206VG/2026 a la Secretaría de Marina (MARINA), después de la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas en Guasave, Sinaloa, al igual que por violaciones al derecho humano a la integridad personal de otras tres que fueron reconocidas como víctimas indirectas.

El 12 de junio de 2023, la Comisión Nacional recibió la queja en la que se detalla que, el 23 de mayo del mismo años se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres entre las comunidades de Amole y Palos Verdes, Ambos habían sido privados de la libertad por elementos de la MARINA y posteriormente hallados sin vida.

A lo largo de la investigación, la Comisión Nacional encontró indicios que mostraban que las víctimas fueron detenidas y retenidas de manera arbitraria y agredidas por elementos de la MARINA en instalaciones navales.

Asimismo, los testimonios de cinco personas, el informe policial y el dictamen de medicina legal ofrecen motivos razonables para que se considere que se les infligieron lesiones y posteriormente fueron trasladadas a una zona diversa e la cual al día siguiente se localizaron sus cuerpos.

De igual manera ha sido posible comprobar que las violaciones graves a los derechos humanos de las dos víctimas han ocasionado sufrimiento y angustia a sus familiares. Por ello, consideró vulnerado su derecho humano a la integridad personal. Lo que llevó a la CNDH a solicitar a la MARINA la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, tal como lo establece la Ley General de Víctimas y su Reglamento.

Adicionalmente, la dependencia va a tener que colaborar en las investigaciones que realicen la Fiscalía General del estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control. Se va a implementar un ciclo de formación continua en materia de derechos humanos, con el objetivo de erradicar la desaparición forzada y la tortura, y emitir una circular en la que se instruya al personal de la Estación Naval Boca del Río, en Guasave, Sinaloa, a cumplir con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.