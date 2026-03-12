Cuestiona PT plan B de Sheinbaum; no todo se puede decidir por consulta, revira

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en diputados, reclamó el maltrato de Morena tras votar en contra de la reforma electoral. (Foto: Archivo)

Ante la lluvia de insultos y descalificaciones de traidores de que ha sido objeto tras rechazar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, el PT a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval exigió autocrítica a Morena y advirtió que se analizará el nuevo ‘’Plan B’’ antes de definir su voto.

Sandoval Flores reiteró que el PT mantiene su postura de rechazar que haya un solo partido, un pensamiento único o bipartidismo, porque México es muy plural y diverso.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este lunes 16 de marzo enviará al Congreso su plan B tras el rechazo a su reforma electoral que consiste en disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales; disminuir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular.

En ese sentido, el líder del PT en la Cámara de Diputados, consideró que la vida pública del país no pueden tomarse solamente mediante consultas populares, pues para ello también hay instituciones, gobiernos y otras formas de participación como los parlamentos y, además, esto requeriría una reforma constitucional.

“Si todo es en la ruta de consulta, ¿para qué te sirven entonces los parlamentos? ¿Para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Pues todo ya te lo llevas a la ruta de ver qué dice la gente y que la gente resuelva en una encuesta el rumbo que debes de tomar y que debes hacer.

Me parece que debe resolverse qué tipo de institucionalidad y de República estamos construyendo”, advirtió

AUTOCRITICA

Sobre las críticas que ha recibido el PT por no apoyar la reforma electoral, Sandoval Flores sostuvo que hace falta una autocrítica por parte de Morena y reconocer lo que el PT ha aportado.

“Simplemente se nos sanciona y se nos critica de que somos traidores, que somos no sé cuántas cosas, que nos parece verdaderamente equivocado.

“Valoran poco que nosotros fuimos con Andrés en el 2006. Sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de Gobierno. Fuimos con Andrés en 2012 y en el 2012 lo dejaron solo y abandonado, y el único que se mantuvo fue el PT. Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena como movimiento, como asociación y también como partido y juntos ganamos el 18, y ahora se nos trata como si fuéramos extraños y como si no aportáramos nada”, reclamó