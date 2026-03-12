Detienen presunto asesino de agente del Ministerio Público en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Presunto asesino de Ministerio Público de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de Marcos “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de una agente del Ministerio Público ocurrido el pasado 17 de febrero en la tenencia de Las Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

La captura se concretó tras un operativo coordinado con fuerzas federales y estatales, resultado de varias semanas de labores de inteligencia e investigación ministerial.

El ataque también dejó a otra persona lesionada, la pareja de la funcionaria, quien trabaja en la misma fiscalía.

Operativo para ubicar al presunto agresor

La aprehensión fue ejecutada por agentes de investigación de la fiscalía estatal con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el despliegue operativo permitió ubicar al sospechoso y ejecutar la orden de captura emitida por un juez de control. El mandato judicial fue solicitado por el Ministerio Público tras reunir elementos que apuntan a la posible participación del detenido en el crimen.

Las autoridades explicaron que la detención se logró luego de una serie de diligencias encabezadas por la Fiscalía Especializada de Feminicidio, instancia que desarrolló el trabajo de investigación que permitió identificar al presunto agresor.

Tras el análisis de evidencias y la reconstrucción de los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez la orden de aprehensión contra Marcos “N”. La autoridad judicial concedió el mandato, lo que abrió la puerta para la ejecución del operativo que culminó con la detención.

Luego de su captura, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. En las próximas horas se determinará su situación jurídica conforme al proceso penal.