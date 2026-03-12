Ebrard presenta convocatoria para impulsar la misión comercial de empresas mexicanas a Canadá

Marcelo Ebrard El secretario de Economía presentó la convocatoria de la Misión comercial de México a Canadá

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció el lanzamiento de la misión comercial de México a Canadá que se realizará del 7 al 9 de mayo, una iniciativa que el propio gobierno federal describe como la delegación empresarial mexicana más amplia enviada a ese país en lo que va del siglo.

Convocatoria Misión comercial de México a Canadá

La estrategia busca reforzar el comercio bilateral y ampliar las oportunidades de inversión en un contexto donde las cadenas de valor en América del Norte atraviesan una reconfiguración acelerada.

La convocatoria presentada por la Secretaría de Economía abre la puerta a empresas mexicanas de todos los tamaños, desde pequeñas y medianas hasta grandes corporativos, con el propósito de posicionar más productos y proyectos nacionales en uno de los mercados más dinámicos del continente.

La iniciativa se apoya en el crecimiento reciente del intercambio comercial entre ambos países. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México se ubica como el cuarto socio comercial de Canadá y también como el segundo destino de exportaciones mexicanas hacia ese mercado en 2025, con un incremento superior al 17 por ciento en los envíos.

Las autoridades económicas consideran que el escenario actual abre una oportunidad para ampliar la presencia de empresas mexicanas en Canadá y al mismo tiempo atraer nuevas inversiones hacia el país.

Toronto, Montreal y Vancouver: las ciudades de la misión empresarial

La gira empresarial recorrerá Toronto, Montreal y Vancouver, tres de los principales centros económicos de Canadá. Durante el encuentro se organizarán reuniones empresariales, mesas sectoriales y encuentros con autoridades gubernamentales.

Las compañías participantes tendrán acceso a reuniones B2B con empresas canadienses, así como encuentros directos con actores de los sectores productivos donde buscan expandirse. También se prevé interacción con instituciones públicas que pueden facilitar proyectos de inversión o cooperación económica.

El objetivo es crear vínculos directos entre empresas de ambos países y detectar oportunidades concretas de negocios que impulsen el comercio bilateral en el corto y mediano plazo.

De acuerdo con el titular de Economía, varias compañías mexicanas ya confirmaron su participación, entre ellas firmas de minería, industria automotriz y proyectos vinculados con movilidad eléctrica y creatividad digital.

Descarta Ebrard afectación por nueva investigación comercial de EU; “seguimos sin arancel”

El secretario de Economía también abordó el inicio de una investigación comercial del gobierno de Estados Unidos contra 16 economías, entre ellas México, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Ebrard explicó que la medida no representa un riesgo inmediato para el intercambio bilateral debido a que alrededor del 85 por ciento del comercio mexicano bajo el T-MEC no está sujeto a ese mecanismo, por lo que aseguró que las exportaciones continúan sin aranceles adicionales.