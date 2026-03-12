Garantizar acceso al agua es reconocer dignidad humana, dice ministra Esquivel; Corte ampara a “Los Kilómetros”, Chihuahua

CDMX — El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a los habitantes de la zona denominada “Los Kilómetros”, en Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo principios de que el derecho al acceso a este recurso público es reconocer la dignidad humana, dijo la ministra Yasmín Esquivel.

Al analizarse y resolverse el amparo en revisión 544/2025 relativo al acceso al agua, Esquivel Mossa puntualizó que la dignidad humana no puede depender del lugar que se habita. Garantizar que se goce de este recurso público, dijo, es hacer de los derechos humanos una realidad, y no sólo palabras escritas.

“Hablar del derecho humano al agua no es una cuestión menor, porque tiene un papel no sólo relevante sino decisivo en la vida de las personas: se trata de un elemento indispensable para desarrollarse”, afirmó la ministra.

Puntualizó en la dimensión social del problema y la obligación del Estado de garantizar condiciones básicas de vida digna.

“Garantizar el derecho que hoy nos exigen no es sólo es llevar tuberías ahí donde no existen. Es reconocer que la dignidad humana no puede depender del lugar que se habita. Es hacer de los derechos humanos una realidad y no sólo palabras escritas”, expresó.

Esquivel Mossa votó a favor y enfatizó que el proyecto representa un avance en la impartición de justicia legal, constitucional y, sobre todo, humanitaria.

Con esta decisión, dijo la ministra, la Corte abre la puerta a un precedente de alcance nacional, al establecer criterios que podrían beneficiar a otras comunidades del país que enfrentan problemas estructurales de acceso al agua.

El máximo tribunal reafirma el carácter justiciable del derecho humano al agua y la obligación de las autoridades de adoptar medidas efectivas para hacerlo realidad, aseveró Yasmín Esquivel, quien agregó que además se debe garantizar que este recurso esté libre de cualquier tipo de contaminación, que es una obligación de las autoridades.