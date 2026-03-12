IMPI y Paco Ignacio Taibo II asumen tarea de crear cultura en niños por defensa de sus datos personales en plataformas digitales

CDMX — Con la plataforma “Jugando, inventamos y creamos”, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) impulsa en niños el conocimiento y la importancia de la protección de los datos personales en el mundo feroz y voraz que representa la interacción digital, tarea que con el Fondo de Cultura Económica (FCE) se pretende crear esta cultura, además del fomento a la lectura.

Santiago Nieto Castillo y el escritor Paco Ignacio Taibo II, directores generales del IMPI y del FCE, en ese orden, se reunieron este jueves en la librería Rosario Castellanos del FCE, ubicada en la colonia Condesa, donde rubricaron un convenio de colaboración en la organización y desarrollo del concurso “Jugando, inventamos y creamos”, cuya convocatoria se cerrará el próximo 30 de abril, Día del Niño.

Se trata del primer esfuerzo digital, un instrumento jurídico, encaminado a enseñar a los menores de edad la importancia de su derecho a defender y proteger sus datos personas y la propiedad intelectual.

“Con ‘Jugando, inventamos y creamos’ se pretende sensibilizar a las infancias sobre la importancia de la propiedad intelectual como herramienta para proteger sus creaciones, incentivándolos a proponer ideas en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la inteligencia artificial, orientadas a generar soluciones para los retos sociales, ambientales y tecnológicos actuales. El convenio tiene como objetivo desarrollar proyectos encaminados a difundir el patrimonio cultural nacional, el fomento a la lectura y la divulgación de la propiedad industrial, así como establecer actividades conjuntas en materia de publicaciones, formación, acceso e implementación a plataformas digitales, difusión y extensión de la cultura de propiedad industrial”, dijo Nieto Castillo.

El funcionario federal se mostró agradecido y emocionado por el interés del FCE para acompañar este proyecto dirigido a niñas y niños, porque el objetivo, dijo, es fortalecer acciones educativas que promuevan la creatividad, la innovación y la cultura de propiedad intelectual en niñas, niños y jóvenes.

“Este concurso surge de la convicción de que la creatividad, la innovación y el talento nacen y se fomentan desde la infancia. Nosotros, como institución pública, tenemos la responsabilidad de abrir espacios donde las niñas y los niños puedan expresarse mediante propuestas para transformar y mejorar su entorno”.

El convenio, de acuerdo con el IMPI y el FCE, formaliza el trabajo que han venido realizando ambos entes públicos, al tiempo de emprender esfuerzos conjuntos que promuevan el desarrollo de una cultura de propiedad industrial.

El compromiso del FCE es contribuir con la publicación y reconocimiento de los proyectos ganadores.