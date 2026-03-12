“Las instituciones de justicia deben acercarse a los que requieren de respuestas del sistema judicial”, Celia Maya García

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial

Durante su conferencia magistral “La disciplina judicial como garantía de la independencia en el siglo XXI”, impartida en el Congreso de Filosofía del Derecho. Nuevas perspectivas para el Derecho, organizado por la Universidad de Xalapa, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación, Celia Maya García, explicó que la territorialización del TDJ tiene como objetivo acercar la supervisión judicial, la evaluación del desempeño y la atención ciudadana a todas las regiones del país.

“En la nueva visión de la justicia que estamos impulsando hay un eje medular: son las instituciones de justicia las que deben acercarse a los que requieren de respuestas del sistema judicial”, afirmó.

De ahí que la “territorialización” significa estar en contacto y comunicación con las y los servidores públicos de la administración de justicia, pero también con la ciudadanía que espera instituciones más accesibles, sensibles y confiables.

Ante la comunidad universitaria, Celia Maya explicó que la disciplina judicial es la función consistente en regular el desempeño de las personas impartidoras de justicia para que su actuación se ajuste a las disposiciones jurídicas y a los lineamientos éticos exigidos por la administración de justicia y subrayó que el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano plenamente jurisdiccional, con independencia técnica y de gestión, creado para fortalecer la integridad, la honestidad, la eficacia y la excelencia en el servicio judicial.

Precisó que sus atribuciones abarcan la investigación, substanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa; la evaluación y seguimiento del desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces; y la resolución de conflictos laborales dentro del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, destacó que la evaluación del desempeño judicial debe ser objetiva y orientada, pues es menester corregir deficiencias, mejorar procesos, fortalecer la organización del trabajo y capacitar al personal judicial cuando existan áreas de insuficiencia.

Al terminar, la magistrada presidenta reafirmó el compromiso institucional del TDJ con una nueva justicia cercana al pueblo: “Vamos a recuperar la confianza de la gente en sus tribunales. Impulsaremos una cultura de la disciplina judicial que se traduzca en la administración de una justicia real y verdadera”, concluyó.