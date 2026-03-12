México impulsa alianza con Canadá y convoca a empresarios a misión comercial

Socios y aliados México y Canadá fortalecerán su relación comercial. (Especial)

México y Canadá mantienen una relación sólida basada en la cooperación económica y en un diálogo político de alto nivel, aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien destacó que la relación bilateral atraviesa por un momento positivo, caracterizado por la confianza, el respeto y valores democráticos compartidos.

Durante el lanzamiento de la convocatoria dirigida al sector empresarial para participar en la misión comercial a Canadá —que se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo—, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el diálogo político entre ambos países ha sido productivo, fluido y respetuoso, y constituye la base para fortalecer la cooperación en distintos ámbitos.

El canciller participó en el evento acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, donde señaló que este entendimiento político ha permitido consolidar la relación bilateral mediante un Plan de Acción conjunto, orientado a impulsar sectores estratégicos y generar beneficios tangibles para la población de ambos países.

“Estamos en una etapa en la que debemos traducir este marco de cooperación en resultados concretos para nuestras sociedades”, afirmó De la Fuente. Añadió que el fortalecimiento del intercambio comercial también puede impulsar avances en movilidad, inclusión, seguridad y desarrollo sostenible.

En ese contexto, destacó el papel del Programa de Trabajadores Temporales, que ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional de movilidad laboral y beneficia cada año a decenas de miles de familias mexicanas.

¿Cuántos trabajadores mexicanos hay en Canadá?

Según el último censo, más de 160 mil personas de origen mexicano viven en Canadá, lo que convierte a ese país en el segundo destino con mayor presencia de connacionales, solo detrás de Estados Unidos.

De la Fuente señaló que México acudirá a Canadá “con respeto y confianza, pero también con propuestas”, con la convicción de que el futuro de América del Norte se fortalece mediante el diálogo, la cooperación y el comercio, así como en áreas como tecnología, salud, energía, turismo, cultura y diplomacia.

El canciller consideró que la convocatoria al sector empresarial representa un paso importante para profundizar la integración económica regional, al señalar que cuando las empresas colaboran, las economías se integran y las sociedades prosperan juntas.

Sobre la organización conjunta del próximo Mundial de futbol de la FIFA, afirmó que será un evento exitoso gracias al trabajo coordinado entre los países de la región para anticipar retos y fortalecer la cooperación en América del Norte.

El acto se realizó en la Secretaría de Economía y contó con la presencia de funcionarios federales, representantes del sector empresarial y miembros del cuerpo diplomático acreditado en México.