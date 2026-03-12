Petróleo mexicano cierra en 81.59 dólares por barril

Aumenta precio de barril de petróleo (Moisés Pablo Nava)

La mezcla mexicana de exportación cerró este miércoles 11 de Marzo en 81.59 dólares por barril.

El precio ha sufrido incrementos desde inicio de 2026, donde el punto de inflexión se generó el pasado 26 de febrero cerrando en un precio de 61.72 dólares el barril.

Este incremento que representa 32.2 por ciento en el precio del barril. Precio que ha incrementado debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente que afectan la producción y suministro; y a su vez la especulación en la bolsa.

Pese a que la presidenta de México Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analizará medidas para incrementos en el precio de la gasolina, se observa un aumento de exportación.