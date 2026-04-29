CFE reporta una ganancia operativa en el primer trimestre 2026

CFE

A través de un comunicado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta que en los estados financieros del primer trimestre 2026 lograron ingresos totales de 159,659 millones de pesos (mdp). Los ingresos por venta de energía eléctrica sumaron 114,911 mdp, manteniéndose estables respecto a marzo de 2025, con un destacado comportamiento de los sectores industrial y doméstico.

Los costos totales disminuyeron 15.9%, al ubicarse en 126,898 mdp, dentro de los que destaca la reducción de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, principalmente por menores precios del gas natural, así como una caída de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros.

Para la CFE esto representa una ventaja competitiva, ya que logra acceder a precios favorables en el mercado norteamericano, pese a las presiones al alza en el precio internacional de los combustibles. Además se registran reducciones en algunos gastos operativos como mantenimiento, materiales, servicios generales y derechos e impuestos.

“La eficiencia obtenida en el manejo de costos y gastos permitió alcanzar una utilidad de operación de 32,761 mdp. Este nivel representa un aumento de 133.3% en comparación con el primer trimestre del año anterior” señala el documento.

Señalan que durante este mismo periodo, el EBITDA (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ubicó en 55,843 mdp en comparación con los 36,781 mdp obtenidos en marzo de 2025. lo que significa un margen de 35% de los ingresos totales, el más elevado de los últimos 6 años.

“Con estos resultados operativos, se reafirma la capacidad de la CFE de generación de flujo de efectivo para hacer frente a sus obligaciones financieras”.

Respecto al efecto de fluctuaciones cambiarias en la valuación de obligaciones en moneda extranjera, la CFE registró un resultado neto negativo por 402 mdp, sin embargo, esto no significa una salida de flujo de efectivo para la empresa, sino sólo un movimiento en una partida virtual.

“Con relación al estado de situación financiera, los tres conceptos principales de activo total, pasivo total y patrimonio, mostraron un desempeño estable respecto del cierre 2025″ declara la institución.

El comunicado finaliza con la declaración, “La eficiencia operativa de la CFE durante el primer trimestre de 2026, en conjunto con una disciplina financiera en el manejo de su deuda, permitió lograr una mejora en el nivel de apalancamiento, al pasar de 4.8 veces a cierre del año pasado a 4.5 veces a marzo de 2026″.