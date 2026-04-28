Análisis de las nuevas generaciones y su estilo de vida

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía lanzó un análisis con 81.1 millones de personas (33 mil viviendas) entre 18 y 64 años a nivel nacional. Cuyos datos revelaron que:
- Disminuyó un 8% el abandono escolar en las nuevas generaciones en comparación con el grupo de 60 a 64 años.
- Hay un porcentaje estimado de aproximadamente 9 por ciento entre mujeres y hombres que se han independizado del hogar antes de los 18 años en todas las edades muestreadas.
- Hay un mayor número de mujeres que tienen su primer hijo antes de los 18 años que de hombres, lo que representa un 12.8% de personas entre 18 y 27 años de edad. A su vez este grupo de edad utilizó algún método anticonceptivo un 13.4% más que las otras edades estudiadas.
- Por otro lado, las primera relación sexual de las edades estudiadas descendió de la mayoría de edad a 17 años en la población de 1988-1997 y de 1998-2007.
Estos datos ofrecen una visión integral de los procesos demográficos y sociales, así como información sobre la salud y las condiciones de vida de la población mexicana.