Análisis de las nuevas generaciones y su estilo de vida

Población entre 18 y 64 años

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía lanzó un análisis con 81.1 millones de personas (33 mil viviendas) entre 18 y 64 años a nivel nacional. Cuyos datos revelaron que:

Disminuyó un 8% el abandono escolar en las nuevas generaciones en comparación con el grupo de 60 a 64 años.

Hay un porcentaje estimado de aproximadamente 9 por ciento entre mujeres y hombres que se han independizado del hogar antes de los 18 años en todas las edades muestreadas.

Hay un mayor número de mujeres que tienen su primer hijo antes de los 18 años que de hombres, lo que representa un 12.8% de personas entre 18 y 27 años de edad. A su vez este grupo de edad utilizó algún método anticonceptivo un 13.4% más que las otras edades estudiadas.

Por otro lado, las primera relación sexual de las edades estudiadas descendió de la mayoría de edad a 17 años en la población de 1988-1997 y de 1998-2007.

Estos datos ofrecen una visión integral de los procesos demográficos y sociales, así como información sobre la salud y las condiciones de vida de la población mexicana.