El barril Texas, otra vez en 100 dólares tras la salida de Emiratos de la OPEP por la crisis en Ormuz

Guerra de Irán El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta impide el paso a un petrolero iraní que pretende llegar a un puerto iraní (CENTCOM/EFE)

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida del 3.7%, hasta los 99.93 dólares el barril, tras el sorprendente anuncio de Emirato Árabes Unidos (EAU) de que abandona la OPEP para controlar libremente sus producción de petróleo y en protesta velada por la pasividad de sus aliados del golfo Pérsico, principalmente Arabia Saudí, para endurecer su reacción ante la ofensiva bélica iraní.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en junio sumaron 3.56 dólares con respecto al cierre del día anterior, devolviendo al barril de referencia en Estados Unidos a la barrera psicológica de los 100 dólares.

La volatilidad también se sintió horas antes del anuncio, luego de que el presidente Donald Trump escribiera que está insatisfecho con la nueva propuesta de Teherán para avanzar las negociaciones estancadas y reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado tanto por Irán como por EU, ya que esta propuesta no incluye la renuncia del régimen de los ayatolás a seguir enriqueciendo uranio.

El mandatario manifestó a su equipo su postura en una reunión con sus asesores de Seguridad Nacional en la Casa Blanca en la que se analizó la propuesta de Teherán, según The New York Times y CNN, que citan a personas familiarizadas con el asunto.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5% menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Andy Lipow, presidente de la firma Lipow Oil Associates, indica en una nota recogida por CNBC que, incluso si la guerra terminase ahora y el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, los mercados de crudo tardarían entre cuatro y seis meses en estabilizarse.

“Cuanto más se alargue el conflicto, mayor será el precio (del petróleo), sobre todo a medida que las reservas se reduzcan hasta niveles operativos críticos”, anota.