CFE obtiene ingresos netos por 130,740 millones de pesos en 2025

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó ante su auditoría en 2025, ingresos netos de 130,740 millones de pesos. Esta cifra equivale a un margen de ganancia de 19.2 por ciento, la estatal expresó que: “esto contribuye a fortalecer el patrimonio de la CFE y a mejorar los indicadores de rentabilidad”.

En 2025, los datos también revelaron que:

Ingresos totales: Estos alcanzaron una cifra récord de 681,999 millones de pesos, equivalente al 2.2% frente al año pasado.

Ingresos por venta: Dichos ingresos representaron un 76.6% del total y crecieron un 2.3% anual.

Ingresos de venta a terceros y transporte de energía: Estos sumaron 39,585 millones de pesos.

Costos y gastos de operación: Estos ascendieron a 575, 123 millones de pesos.

Beneficios (antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización): que fueron de 200,624 millones de pesos, con un margen de 29.4% sobre los ingresos totales.

Por otro lado, la CFE indicó que, al cierre de 2025, la deuda de corto plazo disminuyó un 36 %, lo que redujo las presiones de liquidez para los siguientes doce meses. También reportó una baja de 10,2 % en el nivel de apalancamiento financiero.

“A poco más de un año de haber iniciado la presente administración (de la presidenta Claudia Sheinbaum), los resultados obtenidos durante el ejercicio 2025 evidencian el fortalecimiento de la salud operativa y financiera de la CFE, al cumplir con el compromiso, como Empresa Pública del Estado, de promover la justicia y la seguridad energética en todo el territorio nacional”, concluyó la CFE.