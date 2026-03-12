SEP, INEA Y ANUIES firman convenio para combatir el analfabetismo en México

Convenio para combatir el analfabetismo en México

La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de alfabetización en todo el país.

A través de este acuerdo se busca alfabetizar a 100 mil personas durante este año, con el apoyo de estudiantes universitarios que participarán como asesores educativos en el programa de alfabetización como parte de su servicio social, fortaleciendo así las acciones educativas que el INEA desarrolla en distintas comunidades del país.

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, arrancó diciendo que en el último año el instituto atendió a 699 mil 491 personas que concluyeron algún nivel educativo, de las cuales 189 mil 874 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir, lo que permitió reducir el índice nacional de analfabetismo de 4.1 a 3.8%.

“Ya se podría declarar a nuestro país como territorio alfabetizado, pero en el presente año tenemos la meta de bajar otro medio punto al índice de analfabetismo nacional para llegar al 3.3% y así lograr una cifra irreversible”, explicó.

Contreras Castillo subrayó que “Enseñando a las personas que no saben leer y escribir, llegaríamos al mejor de los mundos posibles, que nadie se quede atrás ni fuera porque la educación también es transformación”, por lo que la alfabetización representa un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la meta planteada en la estrategia de alfabetización representa una cifra histórica que busca concretar la gesta iniciada hace 150 años en México en favor de un país sin analfabetismo.

“Cuando alguien escribe por primera vez después de 50 o 60 años de vida, está firmando la historia”, expresó.

Asimismo, reconoció además la participación de universidades, instituciones de educación superior, escuelas normales y estudiantes que se sumarán a esta tarea como parte de su servicio social, apoyando las acciones educativas del INEA en las comunidades.

“Alfabetizar es un acto democrático, contando con más herramientas para informarse, mirar, tener consensos y decidir el futuro común; la comunidad que dialoga, junta democracia”, manifestó Delgado Carrillo.