El Formato de Migración digital, alcanza un millón 138 mil usuarios

Forma Migratoria Digital

Como parte del programa de simplificación y digitalización, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informan que, desde su lanzamiento en noviembre de 2025 hasta el 9 de marzo de 2026, el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) que viajan al extranjero en versión digital ha alcanzado un millón 138 mil usuarios.

Con dicho formato electrónico, las personas pueden llenar fácilmente sus datos de viaje desde sus dispositivos electrónicos, agilizando así el proceso de abordaje en los aeropuertos internacionales del país. Y mejorando el tránsito migratorio de las personas que toman un vuelo que sale de México y cuyo destino es el extranjero.

El FEM digital le permite a los usuarios completar su información de viaje desde cualquier dispositivo electrónico antes de su llegada al aeropuerto, lo que reduce los tiempos de espera y optimiza el flujo en los filtros migratorios.

La integración con Llave MX, es una de las ventajas principales del sistema, se trata de una herramienta que permite la precarga automática de los datos personales del usuario, con el objetivo de evitar la captura repetitiva de información. Con Llave MX, la persona solo tiene que completar los detalles específicos del vuelo como la aerolínea, el destino y el motivo del viaje.

Una vez concluido el registro en inm.gob.mx/fem/ o al escanear el código QR que se encuentra en los aeropuertos internacionales, se genera un comprobante digital descargable en el celular.

Por otro lado, el formato de migración digital agiliza de igual manera los traslados grupales al permitir guardar la información del vuelo cuando una familia viaja al mismo destino. De esta manera se elimina la necesidad de escribir los mismos datos de ruta por cada integrante.

Esta nueva opción busca que el formato e papel sea remplazado poco a poco por uno digital.

En promedio, más de 300 mil personas al mes utilizan el formato de migración digital en sus viajes fuera del país, principalmente de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México; Cancún; “Miguel Hidalgo y Costilla, de Guadalajara”; “Felipe Ángeles”, del Estado de México; “Mariano Escobedo”, de Monterrey y “Francisco Mujica”, de Morelia. Con la digitalización de este formato, el Gobierno de México optimiza la gestión operativa en los aeropuertos y contribuye a garantizar que las salidas internacionales sean más ágiles, seguras y centradas en las necesidades de movilidad de las personas.