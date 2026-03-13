México alerta de las repercusiones globales del conflicto bélico en Oriente Medio MEX7062. MANZANILLO (MÉXICO), 13/03/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de México, de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa este viernes en el municipio de Manzanillo, en Colima (México). Sheinbaum destacó el llamado conjunto de México, Colombia y Brasil para exigir un cese al fuego en Oriente Medio y promover una solución diplomática al advertir que está "afectando a todo el mundo", en medio de la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO) (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes el llamamiento conjunto de México, Colombia y Brasil para exigir un alto el fuego en Oriente Medio y además ofrecen apoyo para una salida diplomática. La mandataría advierte que el conflicto bélico está afectando a todo el mundo.

La iniciativa es una idea del presidente de Colombia Gustavo Petro y consiste en invitar a varios países de América Latina e incluso de Europa, con el objetivo de hacer un llamado a la paz. El sábado se cumplen dos semanas de la ofensiva militar que lanzó EE.UU. e Israel contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades de Irán.

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil, emitieron el día de hoy un comunicado en donde pidieron un alto el fuego inmediato como primer paso para iniciar negociaciones de paz.

Sheinbaum destacó que lo que se busca es impulsar soluciones diplomáticas ante un conflicto que ya tiene repercusiones globales. De acuerdo a las cifras preliminares, los ataques han dejado más de 1.300 muertos en Irán, al menos diez en Israel y 14 militares estadounidenses fallecidos en distintos países por los ataques iraníes.

“Y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a 100 dólares el barril”, señaló la mandataria.

Además de que el aumento del precio del crudo tiene efectos directos en países que dependen de las importaciones de energía. Este pronunciamiento refleja una postura compartida por los gobiernos de México, Colombia y Brasil.

“Está en el marco de los principios de política exterior de México y es muy importante, creo, que (salga) desde América Latina, que es una región de paz. Y en este marco este comunicado es muy importante”, concluyó.

Con información de EFE.