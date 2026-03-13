Módulos del INE suspenderán actividades el próximo lunes 16 de marzo

El Instituto Nacional Electoral informó que el próximo 16 de marzo, más de 800 Módulos de Atención Ciudadana suspenderán actividades en correspondencia al los calendarios oficiales, por lo que el sistema de citas electrónicas ha sido inhabilitado exclusivamente para dicha fecha.
Derivado de ello, se anunció oportunamente a la ciudadanía que planifique con antelación sus trámites de actualización y obtención de la Credencial para Votar, el Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE reitera que los servicios de trámite y entrega de Credencial para Votar se reanudarán de manera habitual el martes 17 de marzo en los horarios establecidos para cada sede y garantiza que ninguna cita programada se verá afectada por este cierre.