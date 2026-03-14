Muere hijo del director general de BBVA: cronología y todo lo que se sabe del accidente mortal en Edomex

La muerte de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, ha conmocionado al sector financiero y empresarial del país. El joven falleció en un accidente automovilístico ocurrido en el Estado de México, donde también murieron otras dos personas y dos más resultaron lesionadas.

El percance se registró en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, una vía que conecta la capital mexiquense con uno de los destinos turísticos más visitados del estado. De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes viajaban a bordo de una camioneta cuando ocurrió el accidente que terminó en tragedia.

El accidente en la carretera Toluca–Valle de Bravo

Según los reportes iniciales, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44 de la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Amanalco, Estado de México. En ese punto, la camioneta en la que viajaban varios jóvenes sufrió un percance que provocó un saldo fatal.

Autoridades y servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del siniestro. Al llegar, confirmaron que tres de los ocupantes del vehículo habían perdido la vida a consecuencia del impacto registrado en esta vía de alta circulación.

Quiénes fueron las víctimas del accidente

Entre las víctimas mortales se encontraba Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México. Junto a él murieron otros dos jóvenes que también viajaban en el vehículo al momento del accidente.

Además, dos adolescentes de 17 años resultaron lesionados tras el percance y fueron atendidos por los servicios de emergencia. Hasta el momento, las autoridades han confirmado que ambos sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica.

Reacciones y condolencias tras la tragedia

Tras darse a conocer el fallecimiento de Diego Osuna Miranda, distintas figuras del sector empresarial y organismos expresaron condolencias a la familia del directivo de BBVA México. El hecho generó mensajes de solidaridad ante la pérdida del joven.

El accidente ha provocado consternación debido a la magnitud del suceso y al número de víctimas involucradas. Las autoridades continúan con la revisión de los hechos para esclarecer las circunstancias del siniestro ocurrido en la carretera mexiquense.