Se realizará la “Spartan 2026″en Michoacán

Spartan 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asistieron a la presentación de “Spartan Michoacán 2026″, competencia internacional de carreras con obstáculos que aseguran fortalecerá el turismo deportivo en la entidad y proyectará al estado como escenario ideal para eventos de aventura y naturaleza.

“El deporte no sólo se vive en las canchas, amigas y amigos, se vive en el turismo. La política del turismo deportivo crea la diversidad del producto, pero no sólo eso, la percepción positiva de un destino y genera una derrama económica y ocupación hotelera en momentos donde hay estacionalidad, donde no hay la cantidad de turistas por las diferentes temporadas”, expresó Rodríguez Zamora.

Además, las autoridades dieron a conocer otras acciones que impulsarán la actividad turística del estado, como la próxima edición del Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos en Uruapan, considerado el evento artesanal más importante de América Latina, así como la apertura de la nueva ruta aérea AIFA–Morelia–Uruapan operada por la aerolínea regional Aerus.

Rodríguez Zamora destacó que este tipo de eventos se integran a los esfuerzos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para impulsar el turismo como una herramienta de bienestar social, desarrollo local y construcción de oportunidades para las comunidades.

“Eventos como Spartan muestran cómo el turismo puede convertirse en un motor de desarrollo que impulsa oportunidades para las comunidades, fomenta la participación social y contribuye a fortalecer el tejido comunitario”, precisó la titular de la Sectur.

Adicionalmente, el mandatario estatal destacó que Tzintzuntzan, reconocido como Pueblo Mágico, es un escenario emblemático para presentar iniciativas que fortalecen la actividad turística, cultural y deportiva del estado.

Se espera que en la “Spartan Michoacán 2026″ participen más de 2,500 competidores. Dicho evento se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en la presa de Umécuaro, ubicada en el municipio de Morelia, Michoacán, un entorno natural rodeado de bosque que ofrecerá un escenario ideal para la carrera de resistencia que reunirá a atletas del deporte de todo el país y formará parte del Mexico National Series 2026.

La prueba principal será la modalidad Super, con un recorrido de 10 kilómetros y 25 obstáculos, prueba oficial puntuable dentro del circuito nacional y diseñada para poner a prueba la resistencia, estrategia y fortaleza mental de los concursantes.

Aunado a esot, el evento contará con la modalidad Sprint, con 5 kilómetros y 20 obstáculos, ideal para nuevos atletas, competidores en transición o quienes buscan una carrera enfocada en velocidad y explosividad.

El programa también incluirá Spartan Kids, dirigida a niñas y niños de entre 4 y 13 años, con recorridos adaptados que promueven la disciplina, la confianza y el gusto por el deporte desde edades tempranas.

La Crónica de Hoy 2026