SEP busca igualdad de género en las aulas; beca Benito Juárez llegará a 22 millones de alumnos

SEP Educación con igualdad y becas para 22 millones de estudiantes, eje del plan educativo de Sheinbaum

Durante un acto realizado en La Paz, Baja California Sur, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que el plan educativo federal busca colocar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como uno de los ejes del Sistema Educativo Nacional, para que niñas, adolescentes y jóvenes tengan las mismas oportunidades de estudiar, permanecer en la escuela y desarrollarse.

El funcionario participó en la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, organizada por la Secretaría de las Mujeres en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 62. Ahí señaló que el país atraviesa un momento relevante en materia educativa al contar con una mujer al frente del gobierno federal, lo que, dijo, representa un referente para las nuevas generaciones y refuerza la apuesta por una educación pública basada en la igualdad, la inclusión y el respeto.

Delgado Carrillo recordó que el impulso a la educación con perspectiva de igualdad también reconoce a mujeres que abrieron camino en la historia del país. Mencionó el trabajo de la maestra Rita Cetina Gutiérrez, quien desde el siglo XIX promovió la educación para niñas y jóvenes, así como el avance político que significó el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México en 1953.

Explicó que la Cartilla de Derechos de las Mujeres busca difundir entre estudiantes información sobre derechos fundamentales, como el acceso a la educación y la salud, la participación en la vida pública, la igualdad salarial, la libertad de expresión y el derecho a vivir libres de violencia. El objetivo, dijo, es que niñas, adolescentes y jóvenes conozcan estos derechos, los ejerzan y los defiendan.

El titular de la SEP añadió que las políticas educativas también se apoyan en programas de bienestar que buscan evitar la deserción escolar. Entre ellos destacó la Beca Universal Benito Juárez, cuyos beneficiarios de bachillerato recibirán en abril el depósito correspondiente a enero, febrero, marzo y abril, es decir, cuatro meses acumulados. Con estos apoyos, el programa alcanzará a 22 millones de becarias y becarios en todo el país.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que con el respaldo del gobierno federal se han ampliado las oportunidades educativas en la entidad mediante la creación de nuevas plazas docentes y el fortalecimiento de programas de apoyo, como las becas para estudiantes de educación media superior.

El mandatario estatal subrayó que la transformación del país también pasa por garantizar el respeto a los derechos de las mujeres. Por ello, reiteró el compromiso de su administración y del gobierno federal para promover una vida libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes, así como impulsar el respeto y la igualdad dentro de las escuelas y en la sociedad.

Durante el evento, el director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Rolando López Saldaña, destacó el desempeño de estudiantes del CBTIS 62 en áreas como contabilidad, programación, administración y logística. Señaló que la juventud es clave para el desarrollo de sus comunidades y del país, por lo que llamó a las y los alumnos a continuar su preparación y convertirse en agentes de cambio.

A su vez, el director general del Tecnológico Nacional de México, Ramón Jiménez López, explicó que la política educativa federal también busca ampliar las oportunidades para la juventud mediante mayor inversión en becas y el fortalecimiento de la educación pública. Informó que, a través de un convenio entre el TecNM y la DGETI, estudiantes de planteles como CETIS y CBTIS podrán continuar sus estudios superiores con tránsito directo hacia los institutos tecnológicos del país, con el fin de que quienes concluyan el bachillerato tengan acceso a la educación superior sin quedar fuera del sistema.