Tarjeta Violeta en Guerrero 2026: abre registro para recibir apoyo de 2600 bimestral (Facebook: Gobierno de Guerrero)

El programa impulsado por el gobierno de Guerrero, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y que ofrece un apoyo económico bimestral de 2600 pesos, abrió su periodo de registro para todas las solicitantes.

Aquí te decimos cuándo es la fecha en la que podrás realizar tu registro para formar parte del padrón de beneficiarias.

Tarjeta Violeta 2026: ¿Cuándo se abre el periodo de registro?

El periodo de registro para la Tarjeta Violeta comenzará este 18 de marzo y se extenderá hasta el 17 de abril de 2026.

El gobierno de Guerrero tendrá una expansión en el estado:

Este año, el programa de la Tarjeta Violeta entra en una nueva etapa de expansión y consolidación, alcanzando a más de 8 regiones y 30 municipios. La ruta 2026 busca llevar el programa a más territorio, ampliar su cobertura y dar continuidad al apoyo.

¿En qué municipios de Guerrero se ofrece la Tarjeta Violeta?

Más de 20,000 beneficiarias forman parte del padrón de la Tarjeta Violeta, distribuidas en los siguientes municipios:

Acapulco

Chilpancingo

Chilapa

Mochitlán

Eduardo Neri

Coyuca de Catalán

Tlapehuala

Pungarabato

Zihuatanejo

Tecpán

Coyuca de Benítez

Ayutla

Ometepec

Cuajinicuilapa

Igualapa

San Marcos

Iguala

Taxco

Además del apoyo económico, la tarjeta violeta ofrece cursos, capacitaciones, clases, consultas de salud dental y acompañamiento.