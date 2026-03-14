Últimas noticias del Monte de Piedad: La nueva estafa para los clientes afectados por la huelga (Cuartoscuro)

El Nacional Monte de Piedad alertó a su comunidad sobre una nueva modalidad de fraude dirigida a personas que tienen objetos empeñados en la institución. La advertencia fue difundida a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la casa de empeño pidió a los usuarios mantenerse atentos.

De acuerdo con la institución, los delincuentes se aprovechan de la huelga y del cierre de sucursales para contactar a los clientes y ofrecerles supuestas soluciones para recuperar sus pertenencias. Sin embargo, se trata de engaños cuyo objetivo es obtener dinero o información personal.

Estafadores prometen entregar prendas empeñadas

La modalidad de fraude consiste en solicitar depósitos especiales a los clientes con la promesa de entregar de inmediato las prendas empeñadas. Los delincuentes aseguran que, tras realizar el pago, los usuarios podrán recuperar sus objetos sin esperar a que termine el conflicto laboral.

El Nacional Monte de Piedad aclaró que actualmente no es posible recuperar los artículos empeñados, por lo que pidió a la comunidad no realizar depósitos ni aceptar ofertas que prometan liberarlos antes de que se resuelva la situación.

Cómo identificar posibles fraudes relacionados con el Monte de Piedad

La institución recomendó prestar especial atención a correos electrónicos o mensajes que provengan de dominios gratuitos como iCloud, Gmail u Outlook. Este tipo de comunicaciones puede ser utilizado por estafadores para hacerse pasar por personal de la institución.

Además, la organización reiteró que nunca solicita información personal o bancaria por este tipo de medios. Ante cualquier duda, los usuarios deben verificar la autenticidad del mensaje antes de compartir datos o realizar algún pago.

Qué se sabe sobre el fin de la huelga del Monte de Piedad

Hasta ahora no existe una fecha definida para el final de la huelga que afecta al Nacional Monte de Piedad. La institución informó que el pasado 20 de febrero de 2026 una autoridad judicial concedió un amparo que declara inexistente la huelga iniciada el 1 de octubre de 2025.

Pese a este avance legal, el conflicto laboral aún no se ha resuelto por completo. Mientras tanto, la institución aseguró que continuará buscando una solución con la representación sindical para restablecer las operaciones y mantener la confianza de sus clientes.