Se alista Senado para recibir Plan B de Sheinbaum; Apoyo “total e incondicional” de PVEM y PT

Plan B de la presidenta Sheinbaum llegará al Senado esta semana (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El Senado se alista para recibir el llamado Plan B en materia electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que su reforma electoral fracasara en días pasados al no lograr la mayoría calificada luego de que PT y PVEM rechazaran esta modificación constitucional.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo informó que están a la espera esta semana de la iniciativa que presente la presidenta Sheinbaum Pardo, donde ahora si se perfila el respaldo del PVEM y PT, según anunciaron esos partidos tras una reunión en la Secretaria de Gobernación.

Contrario a la reforma electoral, senadores de PT y PVEM anunciaron su respaldo expresaron su apoyo “total e incondicional” al plan B, de la presidenta Sheinbaum que también ha sido cuestionado por la oposición al acusar que contiene una serie de “trampas” como someter a consulta temas electorales, --lo que en la actualidad está prohibido—con el argumento de fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de democracia directa.

El pasado 13 de marzo, la presidenta Sheinbaum difundió su Plan B donde prevé someter temas electorales en consultas populares, adelantar la revocación de mandato en 2027 y reducir el gasto en Congresos locales, las regidurías de los ayuntamientos y el Senado para obtener 4 mil millones de pesos, entre otros temas.

Para evitar otro fracaso, la Secretaria de Gobernación operó este viernes y sábado una serie de negociaciones con el PT y PVEM para “convencerlos” de respaldar esta nueva intentona de la presidenta Sheinbaum.

En un posicionamiento conjunto , el PT y PVEM anunciaron su respaldo a este Plan B, lo que perfila su discusión y eventual aprobación en los próximos días en la Cámara Alta.

Más tarde, los senadores del PVEM difundieron por separado otro posicionamiento donde l dijeron coincidir con la idea de “lograr un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”.

De acuerdo al documento del PT y PVEM, , el objetivo de la propuesta es revisar los costos del aparato gubernamental y del sistema político, bajo el argumento de que la democracia no depende de estructuras burocráticas costosas, sino de instituciones eficientes que respondan a las necesidades de la población.

Se establece que el proyecto busca terminar con los privilegios que, durante años, han elevado los costos del sistema político en México.

Los recursos que se logren ahorrar con esta reforma –agrega--podrían destinarse a programas sociales y al bienestar de la población.

También se afirma que el planteamiento se sustenta en los principios de austeridad republicana y en la premisa de que no puede existir un gobierno con altos gastos burocráticos mientras persisten necesidades sociales.

Según la presidenta del Senado, con el Plan B de la reforma electoral pretende fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos de democracia directa y participación ciudadana.

“Con esta reforma se pretende ampliar la democracia en México, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana”, establece