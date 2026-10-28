México, expuesto a sufrir 158 millones de ciberataques al día

La empresa mexicana de ciberseguridad Delta Protect, refiere que para mitigar el riesgo de ciber amenazas se debe acelerar la creación de una Ley General de Ciberseguridad que regule la Inteligencia Artificial (Archivo)

Ciberataques en México — Con cerca de 158 millones 904 mil ciberataques al día en redes digitales, México, una de las 12 economías más grandes del mundo y de las potencias industriales de América Latina, también es de las naciones más vulnerables a sufrir ataques cibernéticos, debido al rezago en marcos normativos, como la falta de una Ley General de Ciberseguridad, la ausencia de un presupuesto exclusivo para esta área y por la falta de infraestructura defensiva e investigación que adapte el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de blindaje en sus sistemas digitales.

Un reporte del centro de investigación, análisis y desarrollo de inteligencia de amenazas FortiGuard Labs, de la multinacional estadounidense de ciberseguridad Fortinet, resalta que varias naciones en América Latina, entre ellas México, son vulnerables a sufrir ataques de piratas informáticos al no contar con un blindaje adecuado ni a un sistema de defensa con Inteligencia Artificial, siendo las dependencias de gobiernos, empresas e instituciones financieras los primeros blancos para estos ataques, de los que México registró durante todo el 2025 al menos 58.1 billones de intentos de ciberataques.

Sobre este punto, la plataforma nacional especializada en noticias de tecnología y transformación digital, IT Masters Mag, destaca que en México, en comparación con otros países de América Latina como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, existe un rezago estructural significativo, ya que se carece de una Ley General de Ciberseguridad unificada, una agencia especializada e independiente a nivel federal y tampoco hay una estrategia nacional actualizada, lo que ubica al país en posiciones intermedias en índices regionales como el indicador del estado de conectividad de la red.

Estudios de plataformas y laboratorios de firmas internacionales de ciberseguridad como FortiGuard Labs, destacan que durante el 2025, México registró 58.1 billones de intentos de ciberataques, equivalente a 158 millones 904 mil por día, según se desprende del “Reporte Global sobre el Panorama de Amenazas 2026″.

Fortinet y la firma Kaspersky, refieren que en México hay una estimación de al menos 300,000 intenciones de ataques cibernéticos diarios a plataformas de la industria, el comercio minorista, servicios financieros y el sector público, en el que piratas informáticos echan mano de métodos como phishing (correo electrónico enviado a un usuario simulando ser una entidad legítima), ransomware (programa que restringe el acceso a archivos), y saturación de servidores DdoS (satura un servidor, sitio web o red con un volumen masivo de tráfico malicioso proveniente de múltiples fuentes ).

De acuerdo con el medio español especializado en sistema tecnológicos y de negocios IT-Reseller, a nivel internacional, México figura como el segundo país más expuesto a ciberataques impulsados por Inteligencia Artificial, con un 29 por ciento de su infraestructura digital en situación de riesgo.

Asimismo, en el sector privado, el 64 por ciento de responsables de seguridad digital de las empresas considera que su vulnerabilidad ha aumentado significativamente debido al avance y uso autónomo de la IA.

TROYANOS

Un informe de defensa digital de Microsoft reporta cientos de casos de actividad cibernética estatal y de ransomware (programa malicioso que bloquea el acceso a los archivos), lo que ha superado a cualquier nación latinoamericana por su infraestructura digital y peso económico.

Sobre este punto, la empresa de origen checoslovaco de software de ciberseguridad ESET, México se ubica como el segundo lugar internacional en propagación de archivos maliciosos y troyanos.

La empresa estadounidense de ciberseguridad Check Point, a través de su división de inteligencia de amenazas digitales Check Point Research, refiere que México enfrenta en promedio 30,394 intentos de ciberataques a sus a nivel empresarial y financiero.

n México hay una fragilidad en la preparación para hacer frente a ataques cibernéticos debido a la falta de infraestructura y capacitación frente a este delito

Estudios de empresas líderes de ciberseguridad como Cloudflare y Kaspersky, revelan que el tráfico malicioso internacional dirigido a redes mexicanas tiene su origen principalmente en Estados Unidos, Rusia y países de Europa del Este, por parte de grupos de ciberespionaje; China, a través de bots y desde Brasil, desde donde operan troyanos bancarios.

Medios especializados en ciberseguridad e Inteligencia Artificial resaltan que a nivel global, en México hay una fragilidad en la preparación para hacer frente a ataques cibernéticos debido a la falta de infraestructura y capacitación frente a este delito, y es que en el país, al menos, el 31 por ciento de las empresas cuenta con programas de capacitación en IA y el 50 por ciento considera que hay una marcada falta de talento especializado.

PRESUPUESTO

Un análisis del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), en el que se hace un comparativo sobre el presupuesto que se destina a cada país de la región para la operatividad de defensa contra ataques cibernéticos, exhibe que México ocupa el lugar 8 en Latinoamérica, por detrás de Brasil, que destinará un estimado de 25,100 millones de dólares para este rubro para el periodo entre 2026 y 2029; Chile destina 4,803,622 de dólares al año; Colombia destina al año 434,372,544 dólares y Uruguay destina 10,000,000 de dólares, además de contar con leyes marco y agencias nacionales de ciberseguridad que etiquetan fondos específicos para la protección digital.

A nivel gubernamental, en México la ciberseguridad recaen entre la Guardia Nacional, a través de su Dirección General Científica y el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), apoyadas por la Policía Cibernética, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Además del factor presupuesto, existen otras limitantes operativas como la falta de talento especializado, la ausencia de un marco legal unificado en ciberseguridad y la lentitud para adaptar la gobernanza interna y capacitación de personal ante las amenazas automatizadas de la IA.

A nivel empresarial, México supera los 3,120 millones de dólares en inversión para cuberseguridad

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, no existe un monto específico para ciberseguridad, y es que los recursos para protección digital están fragmentados dentro de rubros generales como tecnología, inteligencia e infraestructura operacional de las distintas dependencias.

A nivel empresarial, México supera los 3,120 millones de dólares en inversión para este rubro, donde un 86 por ciento de las empresas planea aumentar su financiamiento en protección tecnológica, aunque especialistas refieren que la seguridad digital no depende únicamente del presupuesto, sino también de la capacidad para detectar amenazas y responder oportunamente a incidentes.

AMENAZAS

La empresa mexicana de servicios de ciberseguridad Delta Protect, refiere que para mitigar el riesgo de ciber amenazas en los sistemas de redes, en México se debe acelerar la creación de una Ley General de Ciberseguridad que regule la Inteligencia Artificial, que se destine inversión exclusivamente en tecnologías de ciberdefensa automatizada y cerrar la brecha de talento mediante programas masivos de capacitación y formación especializada, tanto a nivel gobierno como el el sector empresarial y financiero.

La fuente señala que la falta de capacitación del personal y el déficit crítico de talento especializado colocan a México en un estado de vulnerabilidad grave frente a los ciberataques impulsados por inteligencia artificial. Dado que la IA permite a los ciberdelincuentes automatizar y acelerar masivamente sus ataques, el rezago en la formación de profesionales y la falta de preparación técnica dejan a organizaciones públicas y privadas expuestas a incidentes críticos de mayor escala.

Dentro del sector empresarial, plataformas especializadas en ciberseguridad resaltan que corporativos y empresas en México han incorporado la Inteligencia Artificial para su operaciones de seguridad principalmente mediante analítica de video, reconocimiento facial y monitoreo predictivo en la seguridad física (para observar el estado de equipos y activos industriales en tiempo real), así como a través de herramientas de detección autónoma de amenazas y ciberseguridad avanzada, pero aún hay rezago en las estrategias contra ataques a sistemas de redes y bancos de datos, tanto de gobierno como del ramo industrial y financiero.

MONITOREO

En México, el monitoreo de vulnerabilidades y ciberamenazas tanto a dependencia del gobierno como al sector empresarial y financiero está coordinado por varias entidades como: Sector Público y Seguridad Nacional: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), Equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de la Guardia Nacional (CERT-MX), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina (Semar.

En el sector financiero: Banco de México (Banxico), es la encargada de supervisa las plataformas transaccionales como SPEI y opera el Grupo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Sector Financiero (GRIF) junto a la CNBV.

En el sector Privado y Académico: La Asociación Mexicana de Ciberseguridad (Ameci), la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti), empresas especializadas y centros Universitarios como el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) de la UNAM.

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