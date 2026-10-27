Día de Muertos 2026: elementos que no pueden faltar en la ofrenda y su significado (Crisanta Espinosa Aguilar)

Como parte de las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, en los hogares mexicanos se coloca una ofrenda para las personas fallecidas previo a su llegada del Mictlán.

Aquí te contamos cuáles son los elementos que no pueden faltar y el significado que tiene cada uno.

¿Qué elementos no pueden faltar en la ofrenda del Día de Muertos?

De acuerdo con el Gobierno de México, estos son los elementos que no pueden faltar en las ofrendas del Día de Muertos, cada uno con un significado importante:

Sal y mantel blanco . La sal es considerado un elemento purificador del cuerpo, evitando que este sea corrompido en su traslado a este mudo, el mantel blanco representa la pureza.

. La sal es considerado un elemento purificador del cuerpo, evitando que este sea corrompido en su traslado a este mudo, el mantel blanco representa la pureza. Agua . La cual tiene como propósito satisfacer la sed de las almas después de su recorrido.

. La cual tiene como propósito satisfacer la sed de las almas después de su recorrido. Velas y veladoras . Con su llama prendida, funciona como guía para que las y los difuntos encuentren su camino a casa.

. Con su llama prendida, funciona como guía para que las y los difuntos encuentren su camino a casa. Calaveritas de azúcar o chocolate. Tienen el papel de representar la muerte, de acuerdo con las culturas mesoamericanas, rescatando tradiciones prehispánicas.

de azúcar o chocolate. Tienen el papel de representar la muerte, de acuerdo con las culturas mesoamericanas, rescatando tradiciones prehispánicas. Copal e incienso . El olor que esto desprende, funciona como repelente de malos espíritus para que la persona pueda entrar sin peligro a su casa.

. El olor que esto desprende, funciona como repelente de malos espíritus para que la persona pueda entrar sin peligro a su casa. Flores . Siendo la flor de Cempasúchil el mayor símbolo de la ofrenda, adorna y aromatiza el lugar, además de utilizar su pétalos para crear un camino desde la entrada del hogar hasta el altar para guiar a las almas.

. Siendo la flor de Cempasúchil el mayor símbolo de la ofrenda, adorna y aromatiza el lugar, además de utilizar su pétalos para crear un camino desde la entrada del hogar hasta el altar para guiar a las almas. Pan de muerto . Significa fraternidad o afecta para las personas que fallecieron.

. Significa fraternidad o afecta para las personas que fallecieron. Papel picado . Además de otorgar color a los altares, forma parte de uno de los 4 elementos que debe estar presente en las ofrendas.

. Además de otorgar color a los altares, forma parte de uno de los 4 elementos que debe estar presente en las ofrendas. Comida . Cada platillo se coloca con el objetivo de ofrecer un poco de su comida y bebida favorita a las personas que partieron.

. Cada platillo se coloca con el objetivo de ofrecer un poco de su comida y bebida favorita a las personas que partieron. Retrato. Esta tiene que ser de la persona que quieres que visiten la ofrenda.

Calendario de Día de Muertos

Asimismo, tiene un calendario especial que tiene como objetivo conmemorar a las almas que partieron de distintas formas: