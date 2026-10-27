Diputados aprueban que Defesa y Marina voten sobre inversiones extranjeras estratégicas

Cámara de Diputados Reforma a la Ley de Inversión Extranjera

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 314 votos a favor y 117 en contra, una reforma a la Ley de Inversión Extranjera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que otorga a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participación permanente en la revisión de determinadas inversiones extranjeras en México.

Con esta modificación, ambas dependencias tendrán voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), organismo encargado de evaluar operaciones de capital foráneo. Su incorporación permitirá que las Fuerzas Armadas intervengan en las decisiones relacionadas con adquisiciones empresariales que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

Participación de las Fuerzas Armadas

La reforma amplía la integración de la comisión al incorporar también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ambas con voz y voto.

Además, contempla la participación de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, que podrán intervenir con voz, pero sin voto, cuando se analicen asuntos relacionados con la seguridad nacional.

Filtro para inversiones extranjeras

El dictamen establece un procedimiento de autorización para determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de inversionistas extranjeros. El mecanismo se aplicaría cuando busquen adquirir más de 49 por ciento de una compañía y se cumplan los criterios establecidos sobre el valor de sus activos y el sector en el que opera.

Entre las actividades consideradas estratégicas están energía, minería, inteligencia artificial, ciberseguridad y almacenamiento de datos. En estas operaciones, las autoridades podrán autorizar la adquisición, establecer condiciones o impedirla si determinan que representa un riesgo para la seguridad nacional.

La propuesta también contempla ordenar la venta de activos adquiridos e imponer multas de hasta 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) en determinados casos de incumplimiento.

Pendiente el trámite legislativo

Aunque la Cámara de Diputados avaló la reforma en lo general, todavía estaba pendiente la discusión en lo particular para resolver las reservas presentadas por los legisladores.

Después de concluir esa etapa, el dictamen deberá regresar al Senado de la República debido a las modificaciones realizadas en San Lázaro. La reforma tendrá que completar el procedimiento legislativo antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.