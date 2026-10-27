Aprueba Senado Ley de derechos para 2027; alerta oposición endeudamiento para el país

Senado avala una serie de impuestos en la Ley de derechos para 2027 (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Con 79 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la ley federal de derechos para el ejercicio fiscal 2027 que estima recaudar 177,185.9 millones de pesos con aumentos a l impuesto para visitantes extranjeros, trámites sanitarios, incremento en cuotas por uso del espacio aéreo mexicano y ajustes en derechos de vía ferroviaria, entre otros.

Derecho de No Residente (DNR): Aumento del 17.8% para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas, fijando la cuota en 1,158 pesos.

Servicios de salud y Cofepris: Incrementos en diversos trámites sanitarios y licencias (por ejemplo, servicios de transfusión sanguínea y protocolos de investigación médica).

Espacio aéreo y transporte: Incremento del 10% en cuotas por uso del espacio aéreo mexicano y ajustes en derechos de vía ferroviaria.

Telecomunicaciones: Reducción del 12% en las cuotas por derechos de espectro radioeléctrico óvil.

El Paquete Económico 2027 se aprobó en medio de la advertencia de la oposición por la deuda histórica y por el lado contrario, el optimismo oficial por la presunta solidez de las finanzas públicas.

Legisladores opositores cuestionaron la autorización de hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno, así como el costo financiero de la deuda, estimado en 1.6 billones de pesos.

PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron las estimaciones de irreales, pues aseguraron que los organismos internacionales apenas proyectan un crecimiento de 1.9 por ciento.

“Hagan bien sus cuentas que si no toman con seriedad las finanzas públicas de este país nos van a llevar a la bancarrota”, demandó la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya

Su principal argumento: el déficit fiscal y una deuda que rozará el 54 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Es como si cada mexicano incluidos nuestros niños y los recién nacidos cargaran sobre sus hombros con una deuda cercana a los 160 mil pesos, una deuda que no contrataron, que no autorizaron y que tendrán que pagar”, advirtió el senador del PAN, José Máximo García López

En tanto la senadora de MC, Alejandra Barrales alertó que de cada peso que generamos los mexicanos, la mitad de este peso ya está destinado a pagar la deuda.

La oposición acusó al gobierno de gastar más en el pago de intereses de la deuda que se adquiere que en infraestructura básica como hospitales y escuelas, e incluso señaló opacidad en las cifras reportadas.

“Los números de esta ley no cuadran, el artículo primero dice que el gobierno necesita endeudarse por un billón 570 mil millones, el artículo segundo autoriza un billón 700 mil millones, son 130 mil millones de diferencia que nadie explica”, acusó la priista, Carolina Viggiano Austria

Frente a las acusaciones, Morena minimizó los riesgos, argumentó que el 80 por ciento de la deuda está contratada en pesos y a tasa fija, además de estar sustentadas por reservas internacionales de más de 256 mil millones de dólares.

“ Las mexicanas y mexicanos podemos estar tranquilos, 2027 se vislumbra mucho mejor, porque se proyectan menores requerimientos de financiamiento, se fortalecerán los ingresos públicos y crecerá el PIB nominal para moderar la dinámica de la deuda, con respecto al tamaño de nuestra economía”, explicó el morenista, Alfonso Cepeda Salas

Morena destacó la meta para recaudar más de 10.6 billones de pesos sin crear nuevos impuestos, a través de la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

“Las personas que perciban cinco millones de pesos anuales y se encuentren en este régimen pagarán 125 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta”, explicó el morenista, Miguel Angel el Yunes Márquez

El oficialismo justificó sus proyecciones de crecimiento de hasta 2.5 por ciento y un fortalecimiento sostenido del mercado interno impulsado por la inversión y el empleo récord.

En la discusión de la Ley sobre el Impuesto Sobre la Renta, el oficialismo realizó una modificación por la cual la industria automotriz y los gasolineros estarán exentos de los límites de deducibilidad del ISR.

“Es la diferencia entre decidir invertir aquí o en otro lugar”, explicó el morenista Emanuel Reyes Carmona

Esta modificación beneficiaría a 13 mil estaciones de servicio en todo el país.

“ Establece la excepción para quienes realicen actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente previsto en la ley del sector de hidrocarburos”, detalló

El legislador reconoció que la reforma pretende impedir que determinados contribuyentes utilicen deducciones autorizadas y pérdidas fiscales para disminuir artificialmente su base gravable, pero advirtió que aplicar las mismas restricciones a todas las actividades económicas podría generar consecuencias negativas para la competitividad.

“Hablamos de más de 13 mil estaciones de servicio en todo el país, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas familiares. La reserva que propongo no elimina obligaciones fiscales, no reduce la fiscalización ni crea excepción del ISR. Busca que el mecanismo antiabuso opere donde realmente existe el riesgo que pretende corregir sin generar distorsiones sobre sectores estratégicos y altamente regulados”, argumentó.

En el sector automotriz, se argumenta que estas compañías cumplen obligaciones similares a las maquiladoras, por lo que deberían recibir el mismo tratamiento fiscal.

Para las gasolineras, la medida busca reducir el impacto de la volatilidad internacional de los combustibles, contener presiones inflacionarias y brindar certidumbre a consumidores y empresas.

Así, el paquete económico garantiza ingresos totales para el gobierno del orden de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, además de autorizar al Ejecutivo federal a contratar un endeudamiento neto interno de hasta un billón 700 mil millones de pesos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación.