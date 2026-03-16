Alistan en San Lázaro convocatoria para sustituir a 3 consejeros del INE

Sesión del Consejo General del INE (Instituto Nacional Electoral)

A días del término del periodo como Consejeros Electorales de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera; Ricardo Monreal, líder morenista en la Cámara de Diputados, anunció que esta semana convocará a los líderes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para integrar los lineamientos de la convocatoria para elegir a quienes sustituirán a los consejeros.

La publicación de la convocatoria sufrió un retraso, ya que debía ser publicada desde el pasado mes de abril, sin embargo, debido a que se desconocía si la Reforma Electoral contendría modificaciones en la conformación del Consejo General del INE, el proceso fue pausado, además se esperará a que se desahoguen las votaciones de la misma reforma.

En los próximos días se anunciarán los lineamientos de la convocatoria al igual que los nombres de las 5 personas que integrarán el comité de elección, pertenecientes a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO ) de la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Luego de que el comité evalúe los expedientes de los inscritos al proceso y verifique el cumplimiento de los requisitos, la JUCOPO deberá organizar un quinteto de postulados por cada vacante para que el o la elegida, sea aprobada por una mayoría calificada.

Hasta que el proceso culmine, el Consejo General del INE podría mantenerse incompleto durante algunas semanas o la designación podría ser adelantada.