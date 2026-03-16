¿Cuánto puedo recibir en mi cuenta sin declarar? El SAT revela el monto límite para 2026 Conoce cuál es la cantidad de dinero que podrás recibir en una transferencia sin tener que declararla este 2026 (Imagen hecha con IA)

Si recibes transferencias electrónicas, conoce de cuánto es el monto límite que podrás recibir en tu cuenta sin tener que declarar al SAT.

Si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cobra impuestos por realizar o recibir transferencias en cuentas propias o de terceros, sí puede solicitarte demostrar cuál es la procedencia del dinero.

¿Cuál es el monto máximo para recibir transferencias sin declarar en 2026?

No existe un monto máximo para que puedas realizar transferencias bancarias sin declarar entre cuentas propias o de terceros. Sin embargo, en depósitos en efectivo superiores a los $15,000 pesos, podrías levantar sospechas ante el SAT.

Esto debido a que los bancos están obligados a informarle a esta institución fiscal cuando se realizan depósitos en efectivo superiores a $15,000, además de si has recibido otros depósitos iguales en efectivo a lo largo del mes que superen este monto.

Algunas de las principales razones por las que el SAT podría investigarte si realizas transferencias mayores a $15,000 pesos es si tus ingresos o movimientos mensuales son menores y realizas un depósito en efectivo mayor a la cantidad antes mencionada.

El motivo por el que esto podría ameritar una investigación es porque el SAT podría sospechar que se trata de irregularidades fiscales como ingresos no declarados.

¿Qué pasa si supero el límite de depósitos en efectivo este mes?

Si durante un mes llegas a recibir un depósito en efectivo de $15,000, el banco tendrá que avisar al SAT sobre el ingreso de este dinero a tu cuenta y, en caso de llegarse a detectar alguna irregularidad, el SAT podría solicitarte que demuestres la procedencia de dicho dinero. Sin embargo, esto puede ser fácilmente mostrando con comprobantes de pagos o recibos.

Recuerda que si mantienes un control de tus movimientos y tus transferencias electrónicas son coherentes con tus declaraciones de impuestos e ingresos, además de que guardas todos tus comprobantes fiscales, no tienes de qué preocuparte sobre inspecciones por parte del SAT.