México logra detener el derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco

Limpieza del derrame de crudo en golfo de México EFE (Semarnat/EFE)

El Gobierno de México ha informado que los trabajos de contención del derrame de hidrocarburo que tuvo lugar en el golfo de México, ha sido finalmente contenido.

El derrame duro dos semanas y contaminó varios kilómetros de playas de Veracruz y Tabasco. En su comunicado, las autoridades señalaron que los recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para determinar el origen del contaminante, continúan en marcha.

Cuando el origen del hidrocarburo sea detectado, el siguiente paso se dará de acuerdo a la legislación ambiental vigente con el objetivo de determinar a los responsables y poder garantizar la reparación del daño ambiental.

Por su parte, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha solicitado información a diversas empresas del sector, para poder entender si algún incidente operativo pudo haber sido el culpable de la presencia de hidrocarburo en la zona.

Todo esto, porque si bien se encontró que el derrame que contaminó varios kilómetros de las costas del sureste del país provino de un barco petrolero en las aguas de Tabasco, no se han hechos públicos los detalles acerca de la empresa responsable.

De igual manera, Pemex dio a conocer que desde el primer momento en que se identificó la presencia de hidrocarburo en el golfo de México hubo operaciones de prevención y contención mar adentro mediante embarcaciones. Permitiendo así evitar que el contaminante se siguiera extendiendo hacia las costas.

En los próximos días se tiene previsto que los trabajos de saneamiento en las playas afectadas concluyan para que sean reabiertas a la población.

En las costas de Tabasco y Veracruz, los labores de limpieza en las costas se desplegaron con 210 trabajadores, quienes recogieron 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo. Por el momento, para su manejo adecuado, están siendo acumulados en celdas temporales.

Con información de EFE