Omar García Harfuch se reúne con director de la DEA para fortalecer coordinación en seguridad contra el narco

Terrance Cole y Omar García Harfuch El director de la DEA de los Estados Unidos recibió al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en una reunión enfocada a la coordinación en seguridad contra el narcotráfico.

Las acciones bilaterales en contra de grupos del crimen organizado continúan fortaleciéndose entre México y Estados Unidos. Este lunes 16 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la DEA para tratar temas de combate al narcotráfico así como la venta ilegal de armas que llega a nuestro país.

García Harfuch se reune con el director de la DEA

De acuerdo con la publicación oficial compartida por el director Cole en las redes sociales de la DEA el encuentro se centró en “la cooperación transfronteriza” para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la seguridad de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Los temas abordados, según la misma declaración oficial, incluyeron:

La coordinación binacional como principal herramienta para reducir la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

La contención del tráfico de armas hacia México.

La reducción de la violencia a través de detenciones de alto impacto.

La junta se llevó a cabo con el propósito de priorizar la colaboración internacional en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, en respuesta a los desafíos compartidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Por su parte, el Secretario García Harfuch publicó en sus redes sociales oficiales: “Siguiendo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, continuaremos fortaleciendo la cooperación internacional”.

Esta reunión forma parte de los esfuerzos conjuntos para avanzar en la estrategia de seguridad binacional, tal como lo han destacado las autoridades de ambos países en sus canales oficiales.