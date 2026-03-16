Profeco: Disminuye 2.2% el precio de la Gasolina regular

Quién es quién de Profeco

La gasolina regular

Durante el transcurso de la Conferencia Mañanera del Pueblo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante informó que la de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina ha logrado una disminución desde febrero de 2025 del 2.2% del precio promedio nacional por litro de gasolina regular.

El titular de la Profeco señaló que el precio de combustible el 24 de febrero de 2025 era de 24.16 pesos y al pasado 13 de marzo tuvo un precio de 23.62 pesos lo que equivale a una baja del 2.2 porciento.

Los acuerdos entre instancias del gobierno y empresas del sector gasolinero han logrado proteger la economía de las familias mexicanas ante la alza de precios internacionales, donde una vez realizado el monitoreo los resultados señalaron que el menor precio fue de 23.10 pesos en una estación de servicio de Pemex en San Luis Potosí, San Luis Potosí. Las gasolineras de Pemex han destacado por ser las mas justas donde su margen de ganancia es menor a 1.97 pesos.

Por otro lado, las gasolineras que exceden el margen de ganancia mayor o igual a 3.50 de pesos por litro son Petro Seven de Saltillo, Coahuila y Smartgas en Jalisco.

Remesas

El servidor público también informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) sigue posicionándose como la mejor remesadora para el envió de dinero de Estados Unidos a México mediante depósito o transferencia bancaria.

Durante el ejercicio realizado por la Profeco se cambiaron 400 dólares -promediando la comisión y tipo de cambio- donde Finabien entregó 7,261.31 pesos. Donde Ria Money Transfer entregó la menor cantidad con 6,873.57 pesos.

Envíos en efectivo

Pangea Money ha sido la mejor remesadora en envío de efectivo, ofreciendo 7,304.00 por los 400 dólares, mientras que Xoom solo ofreció 6,819.00 pesos.

Canasta Pacic

El monitoreo semanal realizado del 2 al 6 de marzo de los 24 productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), cuyó valor en conjunto no debe exceder los 910 pesos arrojó resultados de un precio promedio nacional de 874 pesos.

Donde las tiendas por debajo de los 910 pesos fueron: la cadena Aprecio con 791.00 pesos; Chedraui de 829 pesos ; Soriana con 854.00; La Comer (870.00 pesos); S-Mart ($891.00) SuperISSSTE ($899.00) ; Súper Aki ($900.00); Bodega Aurrera ($906.00) y Walmart ($909.00). Aunque por otro lado Ley y H.E.B no cumplen el precio promedio.

En tema nacional el precio más bajo se encontró en Chedraui El Dorado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con un precio promedio de 778 pesos y la tienda con mayo precio fue de $941.90 de Bodega Aurerra en Avenida Central de Nezahualcóyotl, Estado de México.

En la CDMX el mayor precio encontrado fue de 937.90 pesos en Bodega Aurrera Santa Lucía y el menor en La Comer El Olivar con 847 pesos.

Además el procurador invitó a los ciudadanos a leer los contenidos de la Revista del Consumidor para una toma de decisiones financieras mas transparentes e informarse sobre la trampa de los productos rosas, sobre seguros de vida y gastos médicos.