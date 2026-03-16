Quién es Sinuhé Téllez López el nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa El nuevo secretario se habría desempeñado anteriormente como Jefe de Cuartel de la Novena Zona Militar (Seguridad Pública Sinaloa)

Este lunes 16 de marzo, el general Brigadier Sinuhé Téllez López tomó protesta para ocupar el cargo como nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa. Conoce quién es y parte de su trayectoria.

Tras la renuncia de Oscar Rentería Schazarino el pasado 12 de marzo, y a recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Sinuhé Téllez López será el nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa.

Durante la ceremonia, el gobernador Rubén Rocha Moya tomó un momento para reconocer al también general Oscar Rentería Schazarino, quien se reincorpora a sus actividades en la Secretaría de Defensa Nacional.

Por su parte, las primeras palabras de Sinuhé Téllez López como secretario de Seguridad de Sinaloa fueron para agradecer la confianza del gobernador hacia él.

“Agradezco la confianza de usted, señor gobernador, para asignarme a este importante cargo. Realizaremos un diagnóstico de cómo se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, y veremos las áreas de oportunidad que debemos mejorar para seguir fortaleciendo la seguridad de la ciudadanía y de todo el estado de Sinaloa”, fue parte de lo mencionado por Sinuhé Téllez.

¿Quién es Sinuhé Téllez López?

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, anterior a su nuevo nombramiento, Sinuhé Téllez López se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería, en San Ignacio.

Cuenta con 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas, además de una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Dirección Estratégica y otra en Seguridad Nacional.

Como parte de su trayectoria, se ha desempeñado como comandante de Sección en el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila; comandante de Compañía en el 53 Batallón de Infantería, en Tlatenango de Sánchez, Zacatecas; y segundo comandante en el 59 Batallón de Infantería en San Miguel de los Jagüelles, Estado de México.

Asimismo, ha sido jefe de la Mesa de Intersección Terrestre en la Sección Séptima de Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor conjunto, de la Secretaría de la Defensa Nacional; jefe de la Sección Tercera de Operaciones del cuartel general de la Quinta Región Militar, en La Mojonera, Jalisco, además de instructor en la Escuela Superior de Guerra, miembro de la ayudantía del general Secretario de la Defensa Nacional, comandante de la Policía Ministerial Militar y agregado militar en la Embajada Militar en Alemania.

¿Por qué renunció Oscar Rentería Schazarino, anterior secretario de Seguridad de Sinaloa?

El pasado jueves 12 de marzo, Oscar Rentería Schazarino dejó el cargo como secretario de Seguridad de Sinaloa, sin embargo, no se dieron a conocer las causas que llevaron a su cese en el cargo.