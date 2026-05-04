Promete García Harfuch no bajar la guardia a la seguridad en Sinaloa tras salida de Rocha Moya

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que las fuerzas armadas no abandonarán el estado de Sinaloa y continuará el combate a la violencia en la entidad, tras la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura.

Explicó que con la entrada a la gubernatura de Yeraldine Bonilla, garantizarán la coordinación permanente con las autoridades del estado y se fortalecerá con los municipios y con todas las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Para eso, el jefe de seguridad mencionó que Sinaloa tendrá especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población, reducir la violencia y fortalecer la paz.

Recordó que desde septiembre de 2024 se registró un incremento en la violencia derivado de la disputa entre grupos criminales. Por eso, dijo, desde el primer momento el Gabinete de Seguridad reforzó de manera inmediata y permanente la presencia federal en Sinaloa, incrementó las operaciones y desplegó capacidades de inteligencia, investigación y operación para ubicar, detener y llevar ante la justicia a los generadores de violencia.

Adicionalmente, se han reforzado las tareas operativas, se realizan reuniones periódicas de evaluación con autoridades locales y se mantiene diálogo con distintos sectores de la población, algunos encuentros públicos y otros privados.

La estrategia implementada en Sinaloa tiene tres prioridades:

Reducir la incidencia delictiva, especialmente el homicidio doloso y los delitos de alto impacto

Detener a los generadores de violencia: a quienes encabezan, financian y operan las redes criminales

Fortalecer a las instituciones que protegen a la población, mediante mejores capacidades de investigación, inteligencia, prevención y apoyo a la consolidación de la policía estatal

Como parte de este esfuerzo, se entregaron 100 patrullas a la policía estatal; se capacitaron a elementos a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional comisionó personal militar para fortalecer su operación.

Dado el reforzamiento operativo y táctico, del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026, se han asegurado más de 68 toneladas de droga, con más de dos millones de pastillas de fentanilo.