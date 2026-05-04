No hay indicios de que Rocha Moya pueda ser atacado: SSPC

Exgobernador Rubén Rocha Moya. (Cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, negó que existan indicios de posibles ataques en contra del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Esto tras el anuncio de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el que dio a conocer que a Roya Moya le fue asignado un cuerpo de seguridad tras su salida de la gubernatura del estado.

Abundó que el personal de la SSPC realiza evaluaciones de seguridad constantes, además de que algunos gobernadores, al abandonar su cargo, solicitan equipo de seguridad, sin embargo, explicó, en el caso de Rocha Moya el acompañamiento fue otorgado dada una recomendación.

“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos. Cuántas escoltas se asignan es de manera confidencial”.

“Es un exfuncionario y al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos, lo que se considerable es que tenga escolta. No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado, o si quiera que tenga alguna amenaza”.