Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Cuándo y a qué hora volverá a sonar la alerta sísmica en mayo?

Primer Simulacro Nacional 2026 Las autoridades de México preparan un Simulacro Nacional para este mes de mayo.

La mañana de este lunes 4 de mayo se registró un sismo de magnitud 6 perceptible en la Ciudad de México, cuyo origen fue a 14 kilómetros al Noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, según el Sismológico Nacional.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum en la reciente publicación a través de sus redes sociales, no se reportaron daños ni víctimas del evento natural, sin embargo, este lunes no será la única fecha en mayo en la que sonará la alerta sísmica en México, ya que las autoridades preparan el Primer Simulacro Nacional del 2026 para el inicio de este mes.

¿Cuándo y a qué hora será el Primer Simulacro Nacional 2026 en México?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, convocó a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo el 6 de mayo, es decir, el miércoles de esta semana.

Participa este 6 de mayo a las 11:00 horas en el Primer Simulacro Nacional 2026 por sismo. 📣🏠



Es vital que practiquemos nuestros planes de emergencia en casa, escuela o trabajo.

​🔗 No olvides registrar tu inmueble: https://t.co/0hItTxC7Bp pic.twitter.com/U4xSZpksUw — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 20, 2026

Este ejercicio de seguridad tendrá inicio a las 11:00 horas de la mañana, por lo que se recomienda mantener el recordatorio del simulacro para evitar indicios de pánico o angustia ante el sonido de la alerta sísmica.

Recomendaciones para el Primer Simulacro Nacional 2026 en México

El ejercicio a nivel nacional tiene por objetivo fomentar la cultura de la Protección Civil en la población mexicana, contribuyendo con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, como lo es un sismo.

Algunas de las recomendaciones para el Primer Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 AM en todas las entidades de la República Mexicana, se encuentran: